حذر من الكيتو دايت.. خبير تغذية يضع روشتة للحصول على جسم رشيق بدون مشاكل

قال الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية والسمنة، إن الكيتو الدايت واحد من الأنظمة الصحية التي يتبعها الكثيرون، وله تطبيق معين.





وتابع الدكتور أحمد صبري، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الكيتو واحد من الأنظمة الغذائية الصعبة والتي لا يستطيع أي فرد أن يتحملها بسهولة، لأنه يسبب نقصا شديدا في الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم في الجسم.





وأوضح أن من الممكن أن يتعرض من يتبع ذلك النظام إلى مشاكل كثيرة وبعض التقلصات المعدية الحادة، لذلك فإن الكيتو من الممكن أن يكون حالة ناجحة ولكن غير مناسبة للجميع، محذرا مرضى السكر والضغط من اتباع نظام الكيتو دايت لأنه لا يتناسب مع حالتهم الصحية.



