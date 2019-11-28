بعد وفاة سيدة بسببه.. لماذا يحذر الأطباء من نظام الكيتو دايت؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، قصة سيدة توفيت بسبب نظام الكيتو دايت ، وهو نظام يعتمد على البروتينات ومنع تناول الكربوهيدرات تمامًا، لكن العديد من أطباء التغذية وكذلك الدراسات العلمية حذروا من اتباع نظام الكيتو دايت نظرًا لأنه يسبب العديد من المشاكل الصحية .



ما السر وراء تحذير الأطباء من نظام الكيتو دايت ؟



أكدت الدكتورة لميس مراد خبيرة التغذية، أن نظام الكيتو دايت رغم أنه يعمل على تخسيس الجسم في وقت قصير ويعطي نتيجة مبهرة في فترة وجيزة، إلا أنه يحرم الجسم من العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها ولا يمكن تعويضها إلا من خلال تناول أكلات معينة مثل الفواكه الممنوعة تمامًا في نظام الكيتو دايت .



وأوضحت لميس مراد لـ " صدى البلد" أن نظام الكيتو دايت غير مسموح خلاله بتناول الكربوهيدرات تمامًا وكذلك السكريات والفواكه بل يعتمد على الخضروات بكل أنواعها، وكذلك جميع أنواع البروتينات وكل ما هو كامل الدسم .



وأشارت خبيرة التغذية لبعض المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الذين يتبعون نظام الكيتو دايت ، ومنها :



- تقليل البوتاسيوم والصوديوم في الجسم مما يسبب تشنجا في العضلات.

- قد يحدث جفاف نتيجة حرق الجسم لكل السكر بالجسم.

- في الأيام الأولى للدايت يشعر الشخص بأعراض تشبه البرد تسمى انفلونزا الكيتو، وهذه تدل على أن الجسم بدأ يتعامل مع نظام الكيتو ويستجيب له وبدأ بالفعل في حرق الدهون المخزنة.

