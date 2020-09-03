حولى جسمك لمكينة حرق دهون بوصفات تخسيس مضمونة وسريعة

بوصفات تخسيس مضمونة وسريعة يمكنك التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون و التخلص من الكرش بسرعة مذهلة بجانب إتباع رجيم فعال لإنقاص الوزن.
إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعة جدا لنسف الكرش والارداف:
مشروب القرفة والليمون
ماذا تحتاجين
1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود
كيف تطبقين الوصفة
ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.ويقلب جيدا.
مشروب الجنزبيل والكمون
ماذا تحتاجين ..
كيف تطبقين الوصفة
مشروب القهوة وبذور الكتان
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.