حولى جسمك لمكينة حرق دهون بوصفات تخسيس مضمونة وسريعة

الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون و التخلص من رجيم بوصفات تخسيس مضمونة وسريعة يمكنك التخلص منوتحويل الجسم لمكينة حرق دهون و التخلص من الكرش بسرعة مذهلة بجانب إتباعفعال لإنقاص الوزن.







إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعة جدا لنسف الكرش والارداف:

مشروب القرفة والليمون



ماذا تحتاجين





رشة ملح أسود





كيف تطبقين الوصفة





ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.







مشروب الجنزبيل والكمون







ماذا تحتاجين ..





1 بوصة من جذر الزنجبيل

1 كوب ماء بارد

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

كيف تطبقين الوصفة يقطع الزنجبيل ويوضع في الخلاط ويضاف الماء البارد ويسكب ماء الزنجبيل المخلوط في كوب ويضاف عصير الليمون ومسحوق الكمون المحمص ويقلب جيدًا قبل الشرب إقرأ أيضا ..بدون جوع أو حرمان .. حولي جسمك لماكينة حرق دهون





مشروب القهوة وبذور الكتان





ماذا تحتاجين







1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة

1 كوب ماء شرب ساخن



كيف تطبقين الوصفة

ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.

1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني2 ملعقة كبيرة عصير ليمونويقلب جيدا.