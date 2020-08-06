بـ3 حيل مجربة ومضمونة.. تخلصى من كابوس الكرش

لخسارة الوزن بأسرع طريقة إليك حل سحرى لأنقاص وزنك الزائد ونتائجه مضمونة لإنقاص الوزن ونسف الكرش بكل سهوله في 7 أيام فقط .. وإليك الخطة وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
رجيم ال4 ساعات
قبل الإفطار ..
2 كوب ماء
الإفطار ..
فنجان فول مدمس
+2 بيضة مسلوقة
+سلطة
بعد الافطار ..
2 كوب ماء
سناك بعد 4 ساعات ..
جبن قريش
قبل الغداء ..2 كوب ماء
سمك ماكريل معلب +بطاطس مشوية + فنجان سلطة
بعد الغداء ..2 كوب ماء
قبل العشاء ..2 كوب ماء
2 زبادى لايت +موزة متوسطة +تفاحة متوسطة
جبن قريش + خيار
رجيم ال7 أيام
بيضة مسلوقة + 1 توست س
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الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان أو كوب شاى باللبن خالى الدسم +3 قطع بسكويت شوفان
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى+ بيضة مسلوقة
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة( ثمرة كيوى أو ثمرة تفاح أو ثمرة برتقال)
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سطة خضراء
أو
شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض
أو
شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
اختار من الآتى .. ثمرة فاكهة ( كيوى ..برتقال .. مشمش ..كمثرى)
العشاء .. قبل النوم بساعة
أو
زبادى لايت
بين الوجبات يمكنك تناول القرفة الجنزبيل بالليمون وبذور الكتان لحرق أسرع لدهون البطن والأرداف
رجيم لنسف الكرش
قبل الإفطار ..
كوب عصير برتقال بدون سكر أو كوب جريب فروت
الافطار ..
شوفان بلبن خالى الدسم
بعد الافطار ..
2 كوب ماء
سناك بعد 4 ساعات ..
ثمرة تفاح
الغداء ..
شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض
أو
شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة
بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
قبل العشاء ..2 كوب ماء
العشاءبيضة مسلوقة +طبق سلطة