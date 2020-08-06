AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ3 حيل مجربة ومضمونة.. تخلصى من كابوس الكرش

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:02 ص
الكرش
الكرش
Advertisements
لمياء الياسين

 لخسارة الوزن بأسرع طريقة إليك حل سحرى لأنقاص وزنك الزائد  ونتائجه مضمونة لإنقاص الوزن ونسف الكرش بكل سهوله في 7 أيام فقط .. وإليك الخطة وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
رجيم ال4 ساعات

قبل الإفطار ..
2 كوب ماء
الإفطار ..
فنجان فول مدمس
+2 بيضة مسلوقة
+سلطة

بعد الافطار ..
2 كوب ماء
سناك بعد 4 ساعات ..
جبن قريش

قبل الغداء ..2 كوب ماء
سمك ماكريل معلب +بطاطس مشوية + فنجان سلطة
بعد الغداء ..2 كوب ماء

قبل العشاء ..2 كوب ماء
2 زبادى لايت +موزة متوسطة +تفاحة متوسطة
جبن قريش + خيار

رجيم ال7 أيام

اقرأ أيضًا: للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

الإفطار 6 صباحا

طبق شوفان أو كوب شاى باللبن خالى الدسم +3 قطع بسكويت شوفان
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى+ بيضة مسلوقة

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة( ثمرة كيوى أو ثمرة تفاح أو ثمرة برتقال)

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سطة خضراء
أو
شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض
أو
شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
اختار من الآتى .. ثمرة فاكهة ( كيوى ..برتقال .. مشمش ..كمثرى)

العشاء .. قبل النوم بساعة 
بيضة مسلوقة + 1 توست س
أو
زبادى لايت

بين الوجبات يمكنك تناول القرفة الجنزبيل بالليمون وبذور الكتان لحرق أسرع لدهون البطن والأرداف

رجيم لنسف الكرش

قبل الإفطار ..
كوب عصير برتقال بدون سكر أو كوب جريب فروت

الافطار ..

شوفان بلبن خالى الدسم

بعد الافطار ..
2 كوب ماء

سناك بعد 4 ساعات ..
ثمرة تفاح

الغداء ..

شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض
أو
شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة

بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
قبل العشاء ..2 كوب ماء
العشاء
بيضة مسلوقة +طبق سلطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 7 أيام.. تخلصي من الكرش للأبد بـ ريجيم غني بالألياف

سهل وبسيط.. أسرع رجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن

بدون حرمان أسرع رجيم لنسف الكرش والأرداف

قبل أن يتحول لكابوس .. رجيم سريع لنسف الكرش

أسرع رجيم لحرق دهون البطن والأرداف

نفسك تخسي قبل العيد.. أسرع 3 رجيمات لنسف الكرش

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تحطم عيادة زوج نانسي عجرم.. ومحمد رمضان يدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

3 مشروبات تقلل امتصاص الدهون من الطعام.. احرص عليها

3 ملايين دولار فى الموسم.. خبير تسويق رياضي: حسام عاشور وافق على اللعب فى الدوري الأمريكي

أهم الأخبار.. كورونا يحتضر في مصر.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2020.. وصدمة جديدة في الأهلي

مدبولي: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم جائحة كورونا

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو