AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نتائجه مضمونة.. أسرع رجيم لنسف الكرش

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:09 ص
الكرش
الكرش
Advertisements
لمياء الياسين

هل تعانين من الكرش وتريدين التخلص منه بسرعة وبدون حرمان إليك خطة رجيم لمدة 7 أيام تخلصك من الكرش بكل سهولة ويمكنك اتباعه خلال عيد الأضحى.. وإليك الخطة وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

قبل الإفطار ..
كوب عصير برتقال بدون سكر أو كوب جريب فروت

الافطار ..

شوفان بلبن خالى الدسم

بعد الافطار ..
2 كوب ماء

سناك بعد 4 ساعات ..
ثمرة تفاح

الغداء ..

شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض
أو
شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة

بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
قبل العشاء ..2 كوب ماء
العشاء
بيضة مسلوقة +طبق سلطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 3 مشروبات حارقة للدهون.. أسرع رجيم لنسف الكرش

نسف الكرش بأقل مجهود برجيم سريع لإنقاص الوزن

أسرع رجيم لنسف الدهون فى 7 أيام بالأعشاب

للرجال والنساء.. أسرع رجيم لنسف الكرش

رجيم سريع لنسف الدهون بدون حرمان

قبل أن يتحول لكابوس .. رجيم سريع لنسف الكرش

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستجيب للطفل «صابر» ويوجه بإعادته للدراسة والتكفل بأسرته

5 ممنوعات وإجراءات من الكاف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

موقع أمريكي: مصر قوة مرعبة قادرة على مواجهة الإرهاب

سيدة تفسد حفل زفاف ابنتها بسبب "ساندوتش"

أخبار الفن.. إصابة غادة نافع بكسر في ذراعها.. تطورات الحالة الصحية لـ نجاة الصغيرة

نيللي كريم ترد على نانسي عجرم: الناس مستعجلة على زواجي | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد