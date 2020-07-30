نتائجه مضمونة.. أسرع رجيم لنسف الكرش

هل تعانين من الكرش وتريدين التخلص منه بسرعة وبدون حرمان إليك خطة رجيم لمدة 7 أيام تخلصك من الكرش بكل سهولة ويمكنك اتباعه خلال عيد الأضحى.. وإليك الخطة وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
قبل الإفطار ..
كوب عصير برتقال بدون سكر أو كوب جريب فروت
الافطار ..
شوفان بلبن خالى الدسم
بعد الافطار ..
2 كوب ماء
سناك بعد 4 ساعات ..
ثمرة تفاح
الغداء ..
شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض
أو
شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة
بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
قبل العشاء ..2 كوب ماء
العشاء
بيضة مسلوقة +طبق سلطة