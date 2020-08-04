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مرأة

لإصلاح ما أفسده العيد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:00 م
انقاص الوزن
انقاص الوزن
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لمياء الياسين

زاد وزنك كثيرا خلال فترة عيد الأضحى إليك رجيم سريع وسحرى لإنقاص الوزن يساعد على نسف الكرش بكل سهولة إليك خطة الرجيم وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

الإفطار ..

كوب شاى بحليب خالى الدسم + نسكافيه خالى الدسم
+
بيضة مسلوقة + 1توست سن
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

الغداء ..


سناك بعد 4 ساعات ..
ثمرة فاكهة

قبل الغداء ..
شريحتان سمك مشوى  +طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
قبل العشاء ..2 كوب ماء
زبادى لايت لمدة 3 أيام و4 أيام جبن قريش + توست سن

بعد العشاء ..
ثمرة فاكهة
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