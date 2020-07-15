في لمح البصر.. نوع من التوابل يخلصك من التهاب المفاصل



إذا كنت تعانى من آلام القدم الخفيفة في القدم؛ إليك علاجات منزلية آمنة وفعالة لها، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندى .









1. الكركم

الكركم غنى بمادة الكركمين هو مركب موجود في الكركم ضد آلام القدم المرتبطة بالتهاب المفاصل. قد تساعد أنشطة الكركم المضادة للالتهابات في تقليل الألم الالتهابي للمفاصل والعظام.





عليك إدخال الكركم في وجباتك يوميًا واستهلك حوالي 8 جرامات يوميا الحد الأقصى من الكركمين.





2. الزنجبيل



يمكن استخدام الزنجبيل كطريقة علاج محتملة لعلاج آلام القدم .





ما يجب القيام به:



ابشرى قطعة صغيرة من الزنجبيل وضعيها في وعاء.

اسكبى كوبين من الماء الساخن في الوعاء مع ملعقتين من مسحوق القرفة



اتركي الخليط لبعض الوقت.

انقعى قطعة من القماش في المحلول واعصري الماء الزائد وضعيها على القدم.



كررى العملية لمدة 10-15 دقيقة على الأقل ثلاث مرات في اليوم.

