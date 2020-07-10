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مرأة

النمو ببطء أحدها.. مضاعفات غير متوقعة لـ التهاب المفاصل الروماتويدي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:29 م
التهاب المفاصل الروماتويدى
التهاب المفاصل الروماتويدى
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نهى هجرس
يحدث التهاب المفاصل الشبابي عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم، الذي يحارب عادة الجراثيم، والخلايا والأنسجة الصحية الخاصة به عن طريق الخطأ، وينتج عن ذلك التهاب في المفصل، يتميز بالألم والتورم والاحمرار.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأعراض ومضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدى.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى 

• احمرار أو تورم المفاصل. 
• صعوبة في الحركة. 
• حمى. 
• تضخم الغدد الليمفاوية. 
• طفح جلدي في المنطقة المصابة.


مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدى 

• أطوال الساق غير متساوية . 
• التعاقد المشترك .
• النمو البطيء. 
• كثافة المعادن في العظام منخفضة. 
• متلازمة تنشيط البلاعم  .
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