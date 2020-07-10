النمو ببطء أحدها.. مضاعفات غير متوقعة لـ التهاب المفاصل الروماتويدي

يحدث التهاب المفاصل الشبابي عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم، الذي يحارب عادة الجراثيم، والخلايا والأنسجة الصحية الخاصة به عن طريق الخطأ، وينتج عن ذلك التهاب في المفصل، يتميز بالألم والتورم والاحمرار.
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأعراض ومضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدى.
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى
• احمرار أو تورم المفاصل.
• آلام المفاصل .
• صعوبة في الحركة.
• حمى.
• تضخم الغدد الليمفاوية.
• طفح جلدي في المنطقة المصابة.
اقرأ ايضًا | كيف تستخدم العسل في علاج التهاب المفاصل؟
مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدى
• أطوال الساق غير متساوية .
• التعاقد المشترك .
• النمو البطيء.
• كثافة المعادن في العظام منخفضة.
• متلازمة تنشيط البلاعم .