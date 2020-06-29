تعرف على أعراض وأسباب التهاب المفاصل.. وطرق علاج منزلية للتخلص منه

- أسباب التهاب المفاصل وانتفاخ القدمين

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، بضرورة مراجعة أقرب طبيب ليقوم بالفحص وتحديد السبب المباشر ووصف العلاج المناسب حسب الحالة.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، بضرورة مراجعة أقرب طبيب ليقوم بالفحص وتحديد السبب المباشر ووصف العلاج المناسب حسب الحالة.





أنواع التهابات المفاصل :





1-الالتهاب المفصلي اليفعي :





وهو نوع مجهول السبب، وكان معروف سابقًا باسم التهاب المفاصل الروماتيدي اليفعي، وهو يصيب الأطفال بشكل خاص تحت سن 16 سنة ويظلون يعانون منه لبضعة أشهر لكنه قد يستمر مع الكبار لفترات أطول قد تصل لسنين .





2-التهاب الفقار المقسط :





وهو يصيب فقرات العمود الفقري، ويجعل مفاصل العمود الفقري أقل مرونة وقد يتسبب هذا النوع من التهاب المفاصل في الوصول إلى وضعية التقوسإلى الأمام وقد يتطور الأمر ليصيب الضلوع مما يؤثر على عملية التنفس .





3-التهاب المفاصل الإنتاني





وهو عدوى تصيب أحد المفاصل، وقد تحدثهذه العدوى نتيجة انتقال الجراثيم في الدم من جزء في الجسم إلى جزء أخر، ويصيب التهاب المفاصلالإنتاني بشكل أكبر الرضع و كبار السن وعادة ما يصيب الركبتين .





4-التهاب المفاصل التفاعلي





وهو يحدث أيضًا نتيجة عدوى في جزء الجسم ، وخاصة الأعضاء التناسلية و الأمعاء، وعادة ما يصيب التهاب المفاصل التفاعلي الركبتين والكاحلين و القدمين، وكان يسمى قديمًا باسم متلازمة رايتر .





5-التهاب المفاصل الروماتويدي





وهو أشهر وأصعب أنواع التهاب المفاصل ، فهو التهاب مزمن يؤثر على العديد من مفاصل الجسم وأنسجة الجسم في وقت واحد، وهو يعتبر من أمراض المناعة الذاتية ويصل تأثيره على الجلد، العين، القلب، الأوعية الدموية .





6-التهاب المفاصل الصدفي





وهو من أنواع التهاب المفاصل الذي يصيب الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية الجلدي، وبعد تشخيص المريض بالصدفية، يتم تشخيصه لاحقًا بالتهاب المفاصل الصدفي ، وعادة ما يشعر المصاب بألام المفاصل و تيبسها .





7-التهاب مفاصل الإبهام





وهو من أنواع التهاب المفاصل التي تصيب كبار السن بشكل خاص، ويحدث عندما يتم تآكل الغضروف من أطرراف العظام في الإبهام ، ويسبب ألم شديد في اليد مع التورم .





8-الفُصال العظمي





وهو من أكثر انواع التهاب المفاصل شيوعًا، ويحدث عندما يتآكل النسيج الغضروفي المتواجد في نهايات العظام، وعادة مايصيب الركبتين و اليدين و العمود الفقري .





9-النقرس





وهو أحد أنواع التهاب المفاصل، حيث يشعر المصاب بألم وتورم بالقدمين وتحديدًا عند قاعدة إصبع القدم الكبير، ويسبب ألم شديد في القدم والشعور بحرارة داخل الإصبع .



