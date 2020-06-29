تعرف على أعراض وأسباب التهاب المفاصل.. وطرق علاج منزلية للتخلص منه

- أسباب التهاب المفاصل
- أعراض التهاب المفاصل
- علاج التهاب المفاصل
- أنواع التهاب المفاصل
يعد التهاب المفاصل واحدا من الأمراض التي تصيب الأشخاص في العصر الحالي، فهو اصبح شائعًا عند الكبار والصغار، ويحتاج الى المزيد من العلاجات سواء الطبية أو الطبيعية، التهابات المفاصل تؤثر على الصحة بشكل عام، فهي تعمل على عجز الحركة ، وتوتر الشخص بشكل كبير، لعدم قدرته على إنجاز المهام اليومية بسبب اصابته بـ التهاب المفاصل، كما يعانى العديد من الرجال والنساء كبار السن من التهاب مفاصل الركبة.
- أسباب التهاب المفاصل وانتفاخ القدمين
- الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة
- الحمل
- بعض مشاكل القلب والكبد والكلى
- بعض الأدوية
- الجلطات السابقة
- الإصابات
- التهاب المفاصل
- التورم الليمفاوي
- احتباس السوائل ومرض النقرس
ونصحت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، بضرورة مراجعة أقرب طبيب ليقوم بالفحص وتحديد السبب المباشر ووصف العلاج المناسب حسب الحالة.
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أنواع التهابات المفاصل :
1-الالتهاب المفصلي اليفعي :
وهو نوع مجهول السبب، وكان معروف سابقًا باسم التهاب المفاصل الروماتيدي اليفعي، وهو يصيب الأطفال بشكل خاص تحت سن 16 سنة ويظلون يعانون منه لبضعة أشهر لكنه قد يستمر مع الكبار لفترات أطول قد تصل لسنين .
2-التهاب الفقار المقسط :
وهو يصيب فقرات العمود الفقري، ويجعل مفاصل العمود الفقري أقل مرونة وقد يتسبب هذا النوع من التهاب المفاصل في الوصول إلى وضعية التقوسإلى الأمام وقد يتطور الأمر ليصيب الضلوع مما يؤثر على عملية التنفس .
3-التهاب المفاصل الإنتاني
وهو عدوى تصيب أحد المفاصل، وقد تحدثهذه العدوى نتيجة انتقال الجراثيم في الدم من جزء في الجسم إلى جزء أخر، ويصيب التهاب المفاصلالإنتاني بشكل أكبر الرضع و كبار السن وعادة ما يصيب الركبتين .
4-التهاب المفاصل التفاعلي
وهو يحدث أيضًا نتيجة عدوى في جزء الجسم ، وخاصة الأعضاء التناسلية و الأمعاء، وعادة ما يصيب التهاب المفاصل التفاعلي الركبتين والكاحلين و القدمين، وكان يسمى قديمًا باسم متلازمة رايتر .
5-التهاب المفاصل الروماتويدي
وهو أشهر وأصعب أنواع التهاب المفاصل، فهو التهاب مزمن يؤثر على العديد من مفاصل الجسم وأنسجة الجسم في وقت واحد، وهو يعتبر من أمراض المناعة الذاتية ويصل تأثيره على الجلد، العين، القلب، الأوعية الدموية .
6-التهاب المفاصل الصدفي
وهو من أنواع التهاب المفاصل الذي يصيب الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية الجلدي، وبعد تشخيص المريض بالصدفية، يتم تشخيصه لاحقًا بالتهاب المفاصل الصدفي ، وعادة ما يشعر المصاب بألام المفاصل و تيبسها .
7-التهاب مفاصل الإبهام
وهو من أنواع التهاب المفاصل التي تصيب كبار السن بشكل خاص، ويحدث عندما يتم تآكل الغضروف من أطرراف العظام في الإبهام ، ويسبب ألم شديد في اليد مع التورم .
8-الفُصال العظمي
وهو من أكثر انواع التهاب المفاصل شيوعًا، ويحدث عندما يتآكل النسيج الغضروفي المتواجد في نهايات العظام، وعادة مايصيب الركبتين و اليدين و العمود الفقري .
9-النقرس
وهو أحد أنواع التهاب المفاصل، حيث يشعر المصاب بألم وتورم بالقدمين وتحديدًا عند قاعدة إصبع القدم الكبير، ويسبب ألم شديد في القدم والشعور بحرارة داخل الإصبع .
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- أعراض التهاب المفاصل
عد التهاب المفاصل الروماتيزمى، أكثر الأمراض شيوعا خاصة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ويعتبر التهاب المفاصل الروماتيزمي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب التهاب المفاصل المزمن ومناطق أخرى من الجسم، ويسبب التهاب في الأنسجة التي تنتج عادة سائل تزييت للمفاصل، مما يسبب تآكل الغضروف والعظام، وكطبيعة أي مرض يتسبب التهاب المفاصل الروماتيزمي فى ظهور بعض الأعراض.
- تورم المفاصل.
- إرتفاع درجة الحرارة.
- عرج .
- التهاب المفاصل.
- الشعور بالتعب .
- احمرار الجلد مكان الإصابة .
- تشوه المفصل المصاب.
-تصلب المفصل.
ويتسم هذا المرض بأن أعراضه قد تستمر لدى بعض المصابين لمدة أشهر ومن ثم تزول، غير أنه قد يستمر لدى آخرين طوال حياتهم، وفي حالة إصابة أحد الأطفال بـ التهاب المفاصل الروماتيزمي، يلاحظ عليه أنه يترنح فى مشيته أو يعرج، و ظهور انتفاخ وخصوصا فى الصباح بالساق وغالبًا ما يلاحظ هذا الانتفاخ بداية فى المفاصل الكبيرة، منها مفصل الركبة التيبس، وقد يلاحظ على حركات الطفل أنها غير رشيقة.
التهاب المفاصل الروماتيزمي عند الأطفال:-
تجدر الإشارة إلى أن التهاب المفاصل الروماتيزمى لدى الأطفال قد يصيب مفصلًا واحدًا أو أكثر من مفاصل الجسم، ويؤدى إلى انتفاخ الغدد الليمفاوية وطفح الجلد وارتفاع درجات الحرارة، كما يمر التهاب المفاصل الروماتيزمى لدى الأطفال بأوقات خمود تختفى فيها أعراضه نهائيًا، وفترات أخرى تظهر فيها تلك الأعراض.
أسباب الإصابة بـ التهاب المفاصل الروماتيزمي عند الأطفال :-
خلل فى المناعة، إذ يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا والأنسجة الجسدية السليمة ظنا منه بأنها كائنات غازية مثل البكتيريا المضرة والفيروسات.
هناك دور للوراثة والبيئة معا فى ذلك.
- علاج التهاب المفاصل
انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة العديد من الأشخاص من مشكلة آلام العظام.. يمكنك استعمال هذه العشبة غير المكلفة لعلاج الآلام سريعا
كشف موقع هيلثي عن علاج طبيعي لآلام المفاصل بمجرد وضعه على منطقة الألم.
وفقا لما نشره الموقع أن الصبار أحد الأعشاب الأكثر استخدامًا في الطب البديل. يتوفر في العديد من الأشكال، مثل الحبوب والمسحوق والهلام والأوراق.
يشتهر بخصائصه العلاجية، وهو مشهور لعلاج سحجات الجلد الصغيرة، مثل حروق الشمس، ولكنه قد يساعد أيضًا في علاج آلام المفاصل.
الفوائد المحتملة للصبار تتمثل فيما يلي:
له خصائص مضادة للالتهابات.
ليس له التأثيرات المعدية المعوية السلبية للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، الشائعة الاستخدام لآلام التهاب المفاصل.
التطبيق الموضعي: يمكنك وضع الجل مباشرة على الجلد.
المكسرات:-
تحتوي المكسرات على نسبة عالية من أحماض الأوميغا 3 الدهنية التي تساعد على التخلص من الالتهابات، مثل عين الجمل، واللوز، والبندق، والجوز.
الفواكه:-
تحتوى الفواكه والخضراوات الطازجة على العديد من مضادات الأكسدة التى تساعد الجسم على التخلص التهابات المفاصل والآثار الناتجة عنها، ومن الأمثلة على الفواكه التفاح، والتوت، والكرز، والتوت، والفراو.
الكركم:-
يعد الكركم من أهم الأعشاب التى تساعد فى علاج التهابات المفاصل، وهشاشة العظام، والتخلص من القرح ومشاكل المعدة، فهو مفيد للجسم بشكل كبير ويحارب العديد من الأمراض.