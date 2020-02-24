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مرأة

بدون أدوية.. 3 حيل لتسكين ألم التهاب المفاصل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:00 ص
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
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لمياء الياسين

هل تعانى من آلام التهاب المفاصل الروماتويدي إليك أبرز تلك العلاجات للتقليل من إلتهاب المفاصل يقدمها موقع برايت سايد

1. الكركم .. يساعد في علاج  التهاب المفاصل فهو يحتوي على مركبات البيوبين التى تساعد  فى تخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي

2. زيت سمك
 تناول مكملات زيت السمك يمكن أن يمنحك أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحتاجها.
يشبه زيت السمك الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تحتوي على الستيرويد ، والمعروف باسم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. ومع ذلك ، فإن الفائدة من مكمل زيت السمك هو أنه لطيف على معدتك أكثر من الأدوية المضادة للالتهابات.

3.  الأفوكادو
عندما يكون لديك التهاب المفاصل الروماتويدي ، يتم إطلاق مواد كيميائية مضادة للالتهابات في جسمك بمعدل مرتفع ، مما تسبب في الكثير من الالتهابات ويحتتوى الأفوكادو على أحماض دهنية تساعدعلى تقليل الألتهاب و الألم ..


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