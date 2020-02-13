أسباب صادمة لإصابتك بالصلع.. إليك أفضل تقنية وعلاج طبيعي لمحاربته

تساقط الشعر من المشكلات التي تعاني منها أغلب الفتيات، وله العديد من الأنواع وأصعبها الصلع.. إليك أبرز أسباب الصلع والأعراض التى يجب أن تنتبهي إليها وفائدة تقنية البلازما فى علاج الصلع والتخلص منه.





تعد أبرز أسباب سقوط الشعر والإصابة بالصلع، ممارسة بعض العادات السيئة مثل تصفيف الشعر بطريقةٍ خاطئة، وشدّ الشعر بشكل قوي للخلف، واستخدام السشوار بكثرة والإصابة بالأمراض الجلدية ومنها مرض الثعلبة وإتباع الرجيمات القاسية نتيجة قلة تناول الخضراوات والفواكه.

وبعض أمراض الدم بجانب الضغوط النفسية والتوتر العصبي، والقلق الشديد.





أعراض الصلع ..انتبهى لها







كشفت الدكتورة مروة دهب استشاري الأمراض الجلدية أن أعراض الصلع هي ظهور الشعر الخشن في الوجه، وانتشار حب الشباب وظهور فروة الرأس من الشعر.





ولفتت إلى أنه إذا كان الصلع عند السيدات وراثي فمن الطبيعي أن تستمر السيدة على تناول الأدوية التي تحتوي على مادة المينوكسيديل بنسبة 5 بالمئة ولكن سيتوقف في فترات الحمل والرضاعة ويستبدل بأدوية أخرى.





وأكدت ضرورة الاهتمام بتناول فيتامينات أخرى كفيتامين د والحديد والزنك للعمل على تحسن حالة الشعر وخاصة إذا كانت هذه الفيتامينات بنسب قليلة في الجسم ويتحدد ذلك بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية.





تقنية سحرية لعلاج الصلع ؟!







على الجانب الآخر بعيدا عن تناول الفيتامينات لعلاج الصلع البعض لا يعرف أهمية استخدام بلازما الشعر فى علاج الصلع وقال الدكتور أحمد مكاوى استشارى جراحة التجميل والسمنة وزراعة الشعر بقصر العينى، إن البلازما من أفضل التقنيات التي يمكن الاعتماد عليها لمعالجة الشعر، كونها تعالج حالات التساقط الشديدة.

وأضاف مكاوي أن البلازما تعتبر علاجا مساعدا في حالة الصلع الوراثي وبعد استخدام البلازما يزيد كثافة الشعر بشكل ممتاز للغاية مقارنة بالوضع السابق.

أسرع علاجات طبيعية لمحاربة الصلع وتساقط الشعر



بعيدا عن البلازما والفيتامينات يمكن لبعض العلاجات الطبيعية من مطبخك ان تؤدى إلى وقف تساقط الشعر وحمايتك من الصلع إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد



العسل:



ضعى بعض نقاط العسل على المنطقة المصابة و دلكيها لبضع دقائق ثم اتركها لمدة 30 دقيقة يمكنك تكرار هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع



البصل:



يحتوي البصل على الكبريت الذي يساعد في زيادة نمو الشعر. فهو يساعد على زيادة الدورة الدموية التي تؤدي إلى نمو الشعر بشكل كبير وجيد فقط تأخذ 2-3 البصل ومزجها لتشكيل عجينة سميكة. ضع العجينة على المنطقة الصلدة وتدلك بلطف لمدة 10 دقائق.



أوراق الكاري:



علاج قديم لنمو الشعر وتقليل فقدان الشعر. يحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد في نفس الشيء. كيف نفعل: تجفيف بعض أوراق الكاري في الشمس.



مسحوق الفلفل وعصير الليمون :



أمزجيه وطبقيه على فروة رأسك فهو لا يساعد في تقليل تساقط الشعر. ولكن أيضا يغذي الشعر

الآخر

ونصحت السيدات اللاتي يعانين من الصلع بعدة نصائح ومنها إذا كان هناك مرض ما يسبب الصلع يمكن علاجه مما يعمل على تحسن الشعر.