أحمد حسن ينتقد فيديوهات تقديم اللاعبين: الموضوع بقى ماسخ

شنّ أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على أسلوب تقديم اللاعبين والمدربين الجدد في بعض الأندية الكبرى، واصفًا الظاهرة بأنها أصبحت مظهرًا سلبيًا يسيء إلى الكرة المصرية. وفي تصريحات عبر قناة “دي إم سي”، عبّر حسن عن استيائه مما أسماه بـ”المكايدات والتلقيح”، معتبرًا أن ما يحدث “غير مقبول على الإطلاق” وأنه شوّه صورة كرة القدم في مصر.

“هو مش كفاية بلالين؟”

في لهجة حادة، سخر أحمد حسن من الطريقة التي يقدم بها بعض الأندية لاعبيها الجدد، قائلًا: “هو مش كفاية بلالين؟ بجد، الموضوع بقى ماسخ جدًا”. وأضاف أن هذا النوع من الفيديوهات لم يكن موجودًا في السابق، وكان التركيز حينها على الأداء الفني والالتزام داخل الملعب.

انتقاد مباشر لفيديو تقديم أحمد شريف

وجّه حسن انتقادات مباشرة لنادي الزمالك بعد نشره فيديو تقديم لاعبه الجديد أحمد شريف، والذي ظهر فيه وهو يلقي بالونًا أحمر في إشارة استفزازية مفهومة ضمن سياق التنافس الكروي. وربط “الصقر” هذا التصرف بفيديوهات سابقة، مثل تقديم إمام عاشور وأشرف بن شرقي، ورسائل أحمد سيد “زيزو”، وكذلك فيديو تقديم مدرب الزمالك الذي يصيب هدفًا أحمر بسهم، واصفًا هذه التصرفات بأنها “عيب”.

لوم إدارات الأندية وتحذير من فخ السوشيال ميديا

أحمد حسن لم يكتفِ بانتقاد اللاعبين، بل حمّل إدارات الأندية المسؤولية الأكبر، مؤكدًا أن موافقتهم على هذا الشكل من التقديم “أمر مؤسف”، قائلًا: “هذا لم يكن يحدث عندنا”. واختتم تحذيره من الانجرار وراء “تريندات السوشيال ميديا”، والتي باتت تطغى على الجوانب الفنية والتكتيكية، مضيفًا أن الصورة العامة للأندية أصبحت “وحشة جدًا” بسبب هذه السلوكيات



