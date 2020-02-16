ستغير حياتك .. أبرز العلاجات الطبيعية والأعشاب التى تساهم فى علاج التهاب المفاصل وخشونة الركبة

يعانى العديد من الرجال والنساء كبار السن من التهاب مفاصل الركبة ، والتى تعد من أقوى الآلام التى يتعرضون لها مما ينتج عنها عدم القدرة على التحرك بشكل كبير، والشعور بالإرهاق بشكل مستمر.









ووفقًا لموقع "webmd" إليكم أبرز العلاجات التى يمكن أن تخلص من آلالام التهاب مفاصل الركبة









علاجات التهاب مفاصل الركبة

- محاولة قدر المستطاع تقوية العضلات المحيطة بالركبة وكذلك الأرداف والورك.





- تمتد العضلات الضيقة وغير المرنة ، مثل أوتار الركبة





- تشجيع تبادل السوائل والمواد المغذية في الجسم عن طريق التمارين الهوائية الخفيفة ، مثل المشي والسباحة.





- متابعة حالتك الصحية مع المعالج الطبيعي بتمارين لتقوية العضلات المحيطة بمفصلك وزيادة مرونتك وتخفيف الألم، وقد يكون التمرين المنتظم الذي تقوم به بنفسك ، مثل السباحة أو المشي.





- ممارسه الرياضة، يمكن أن يؤدي التمرين منخفض التأثير إلى زيادة قدرتك على التحمل وتقوية العضلات المحيطة بمفصلك ، مما يجعل مفصلك أكثر مرونة، ومحاولة المشي ، وركوب الدراجات أو التمارين الرياضية المائية التى تساعد فى علاج ألتهاب مفاصل الركبة





- يمكن فى بداية التمارين أن تزيد من آلالام مفاصل الركبة بشكل زائد، ولكن هذا يعنى بداية العلاج الصحيح ، وليس أنك تسببت في أضرار أو أنه يجب عليك التوقف عن ممارسة الرياضة، ولذلك حاول مرة أخرى بعد يوم أو يومين على مستوى منخفض من الشدة.





- فقدان الوزن لعلاج التهاب مفاصل الركبة إن زيادة الوزن يزيد من الضغط على مفاصل الحِمل ، مثل الركبتين، ولذلك يساعد نزول الوزن على تخفيف بعض الضغط ويقلل من الألم، ويفضل التحدث إلى اختصاصي التغذية حول الطرق الصحية لإنقاص الوزن.









- كما تساعد تمارين اليوجا بشكل كبير وامتدادات رقيقة مع التنفس العميق على علاج التهاب مفاصل الركبة ، ويستخدم العديد من الأشخاص هذه العلاجات لتقليل الإجهاد في حياتهم ، وتشير الأبحاث إلى أن اليوجا قد تقلل من آلام التهاب المفاصل وتحسين الحركة، والحرص على أستخدام يوجا لطيفة حتى لا تتسب بتأثير عكسى على الركبة ، وتزيد من ألتهاب المفاصل.





- يمكن استخدام الحرارة والبرودة لعلاج ألتهاب مفاصل الركبة أن تخفف الحرارة والبرودة من الألم والتورم في المفصل ، وخاصة الحرارة الرطبة ، يمكن أن تساعد العضلات على الاسترخاء وتخفيف الألم.





- ويساعد البرد على تخفيف من آلالام العضلات بعد التمرين ويقلل من تقلصات العضلات.





- يستخدم زيت الفلفل الحار فى علاج ألتهاب مفصل الركبة ، وذلك عن طريق تطبيقه ثلاث إلى أربع مرات في اليوم لعدة أسابيع قبل أن ترى فائدة.









- المحاولة قدر المستطاع فى أختيار أحذية طبية خفيفة على القدم مما تساعد فى تخفيف آلالام بشكل كبير على الركبة





- حمل العصا أثناء التحرك يساعد بشكل مذهل فى تخفيف آلالام التهاب مفاصل الركبة ، وتعمل كأجهزة مساعدة فى تخفيف حمل الجسم والوزن على القدمين، وتمسك العصا فى اليد المقابلة للساق المؤلمة.





التهاب المفاصل واحد من الأمراض التي تصيب الأشخاص في العصر الحالي، فهو اصبح شائعًا عند الكبار والصغار، ويحتاج الى المزيد من العلاجات سواء الطبية او الطبيعية، التهابات المفاصل تؤثر على الصحة بشكل عام، فهي تعمل على عجز الحركة ، وتوتر الشخص بشكل كبير، لعدم قدرته على إنجاز المهام اليومية بسبب اصابته بـ التهاب المفاصل





وقدم موقع "stylesatlife"، "WEBMED"، علاج التهابات المفاصل بالأعشاب، فتعرف عليها خلال السطور التالية..





- الصبار

يعتبر نبات الصبار واحد من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في الشفاء والتجميل ،فهو معروف بين الاعشاب انه الاكثر استخداما في الطب البديل، كما أنه يساعد على الشفاء من مرض السكري عن طريق تناول ملعقة من جل الصبار على الريق، فهو من أبرز الأعشاب التي تساعد في الشفاء من التهاب المفاصل ، وذلك عن طريق:

طريقة الاستخدام:

- وضع هلام الصبار في زجاجة.

- رش جل الصبار على الاماكن المصابه بـ التهاب المفاصل ، وقم بالدعك لمدة 10 دقائق.









- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل عنصر أساسي من مواد المطبخ الغذائية التي تستخدمها السيدات في طهي الطعام، وكشفت الدراسات ان الزنجبيل واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العلاج من التهاب المفاصل، فهو يساعد في الحد من آلام المفاصل بشكل كبير، كما انه يعمل كمسكن طبيعي في التخفيف عن التهاب المفاصل الناجمة عن آلام التمرينات الرياضية، وذلك عن طريق:

طريقة الاستخدام:

- ضعي مكعبات الزنجبيل في الماء المغلي.

- اتركي الزنجبيل في الماء المغلي لمدة نصف ساعة.

- تناولي كوب من الزنجبيل كل يوم في الصباح، فإنه يساعد في الشفاء من التهاب المفاصل.









- الشاي الأخضر:

لا يستغنى الجميع عن كوب من الشاي الأخضر الساخن، والذي يساعد في الحد من التهاب المفاصل، كما انه يساعد السيدات في الحركة لأنه يساعد في تخفيف الوزن بطريقة فعالة، نصح الأطباء وفقا لموقع ان تناول الشاي الأخضر يساعد في تخفيف آلام الجسم، والشفاء من التهاب المفاصل بطريقة كبيرة، وذلك عن طريق:

طريقة الاستخدام:

- قومي بغلي الاعشاب الطبيعية من الشاي الأخضر.

- شرب كوب من الشاي الأخضر صباحا للمساعدة على النشاط طوال اليوم.









- الكركم

ذلك المسحوق الأصفر يساهم بدرجة كبيرة في الشفاء من التهاب المفاصل الناتجة عن الحركات الخاطئة، او ممارسة الرياضة بشكل كبير، فاثبتت الدراسات ان تناول الكركم يعمل على التخفيف من آلام التهاب المفاصل ، فهو علاج طبيعي وفعال، وذلك عن طريق:

طريقة الاستخدام:

- تناول ملعقة من الكركم في الصباح الباكر قبل الافطار.

- غلي ملعقة كبيرة من الكركم في الماء.

- شرب كوب من الكركم قبل النوم ليعمل على تسكين الآلام طوال الليل.

- الثوم

يعتبر الثوم من أفضل العلاجات الطبيعية التي تستخدم من الزمن الماضي، فهو يعتبر من أكثر المواد الفعالة في الشفاء وليس له اثارا جانبية، كما ان يمكن تناول فص واحد من الثوم صباحا على الريق للشفاء من امراض عديدة منها الحد من التهاب المفاصل ، وتخلص الجسم من السموم، كما انه يساعد على التخلص من اثار حبوب البشرة، ويساعد على تكثيف الشعر، كما نصح الأطباء بتناول الثوم لكبار السن، لانهم اكثر عرضة بالاصابة من التهاب المفاصل









- القرفة

تساعد القرفة الطبيعية في الشفاء من امراض المفاصل المزمنة، والتي يعتبر منها التهاب المفاصل ، فالقرفه علاج منزلي فعال يحتوي على مضادات الاكسدة، كما انه يساعد على تسكين الالم بشكل طبيعي دون تناول عقاقير طبية، وذلك عن طريق:

طريقة الاستخدام:

- ضعي ملعقة كبيرة من القرفة على ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

- قومي بفرد الخليط على المكان التي تشعر بوجود الام به.

- قومي بدعك المكان المصاب بالخليط للشفاء من التهاب المفاصل

الطريقة الاخرى:

- قومي بغلي ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

- ضعي ملعقة كبيرة من العسل الأبيض في كوب زجاجي.

- قومي بشرب كوب من القرفة يوميا لمساعدتك على التخلص من آلام المفاصل.



