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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عمري معاك.. أنغام تبدأ حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

حفل أنغام
حفل أنغام
سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

بدأت قبل قليل، الفنانة أنغام، حفلها الغنائي بافتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة. 

وظهرت أنغام في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025، بفستان فضي لامع أنيق، وبدأت حفلها بأغنية عمري معاك التي تفاعل معها الجمهور بحرارة. 

وتدخل أنغام، هذا الحفل بشعار كامل العدد بعد أن تم بيع تذاكر الحفل بالكامل، ونفدت جميعها عبر موقع تذكرتي. 

حفل أنغام 

حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

تفتتح الفنانة أنغام، النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بحفل غنائي كبير، اليوم الجمعة 18 يوليو، في منطقة الأرينا الجديدة، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

أنغام مهرجان العلمين مهرجان العلمين 2025 الفنانة أنغام أغاني أنغام

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حفل أنغام
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عمري معاك.. أنغام تبدأ حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

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