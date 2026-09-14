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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عدوبة: جودة المحتوى أهم من كثرة الأعمال

الفنان محمد عدوية
الفنان محمد عدوية
محمود محسن

أكد الفنان محمد عدوية أنه لا يفضل طرح ألبوماته في أي وقت، مشيرًا إلى أنه يحرص على منح كل عمل فني الوقت الكافي حتى يخرج بالشكل الذي يليق بالجمهور.

وقال عدوية، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: «مابحبش أنزل ألبوم في أي وقت، بحب كل حاجة تاخد وقتها»، مؤكدًا أن المحتوى الفني الجيد يفرض نفسه ويحظى بتقدير الجمهور.

وتابع «مش لازم كل يوم أغنية، وما تجيش مع الناس»، موضحًا أنه يمتلك رصيدًا فنيًا لدى الجمهور يعيش عليه، وأن الفنان الذي يقدم فنًا راقيًا يستطيع الاستمرار والحفاظ على مكانته.

سرعة طرحها

وأضاف: «أي حد بيقدم فن راقي بيعيش»، مؤكدًا أن جودة المحتوى أهم من كثرة الأعمال وسرعة طرحها.
 

الفنان محمد عدوية ألبومات عمل فني الجمهور طرح

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