محمد عدوية يروج لألبومه الجديد : مبقاش فاضل كتير

روج النجم محمد عدوية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال يومين حيث نشر تيزر للالبوم على صفحة التواصل الاجتماعي الانستجرام وعلق قائلًا خلاص مبقاش فاضل كتير .

ويراهن عدوية من خلال الألبوم على تقديم تجربة موسيقية متجددة تحمل العديد من المفاجآت الفنية، في إطار حرصه الدائم على التنوع والاختلاف في اختياراته الغنائية والموسيقية.

ويتعاون محمد عدوية في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية، من بينهم الشاعر أيمن بهجت قمر وتامر حسين، والملحن محمد يحيى، إلى جانب الموزع الموسيقي نادر حمدي، بالإضافة إلى عدد من الأسماء البارزة الأخرى التي تشارك في صناعة الألبوم المنتظر.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تجمع بين الطابع العصري والروح الشرقية، حيث يسعى عدوية إلى تقديم شكل موسيقي مختلف يواكب التطورات الحديثة في عالم الموسيقى، مع الحفاظ على هويته الفنية التي تميّز بها طوال مشواره الغنائي.

الألبوم سيحمل عددًا من المفاجآت سواء على مستوى الكلمات أو الألحان والتوزيع الموسيقي، خاصة أن محمد عدوية يعمل على اختيار الأغاني بعناية كبيرة من أجل تقديم عمل متكامل يليق بتوقعات جمهوره.

ويُعرف محمد عدوية بحرصه المستمر على التجديد والتنوع في أعماله الفنية، إذ نجح خلال السنوات الماضية في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الألوان الموسيقية المتعددة، وهو ما يسعى لتقديمه بشكل أكبر في ألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.