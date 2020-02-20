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مرأة

بدون أدوية.. حيل سريعة تخلصك من ألم التهاب المفاصل

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:13 م
المفاصل
المفاصل
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لمياء الياسين
التهاب المفاصل وآلامها المزعجة؛ يمكنك التخلص منها، من خلال تناول مشروبات سهلة وسريعة لها مفعول السحر وعلاج ألم المفاصل، يقدمها موقع "برايت سايد".


وصفة الخيار والكركم لعلاج إلتهاب المفاصل
المكونات:

خيارة
جذر الكركم الطازج
قطرات قليلة من مستخلص الفانيليا

طريقة التحضير:

تقطيع الخيار إلى قطع دون إزالة قشوره وأضف جذر الكركم إليها وإضافة المكونات إلى عصارة ومزيج.أضيفى الماء إذا لزم الأمر.
يشرب هذا الخليط على الريق أو أى وقت خلال النهار ،كما يفضل إضافة الكركم فى أغلب أصناف الطعام للاستفادة منه فى علاج آلام المفاصل.

وصفة مشروب القرفة والعسل لعلاج التهاب المفاصل

مكونات المشروب:

نص ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
ملعقة كبيرة من العسل
كوب ماء دافئ

طريقة التحضير:

قومى بخلط المكونات مع بعضها فى كوب واحد ثم يمكنك شرب هذا المزيج كل يوم على الريق.

على الجانب الآخر بعيدا عن المشروبات السابقة هناك مجموعة من الأطعمة التى  يجب على المصابين بالتهاب المفاصل تجنبها هى المشروبات  الغازية، وهي تحتوي على الكثير من السكريات كذلك  الأيس كريم ويحتوي الآيس  كريم على الدهون المشبعة والسكريات بالإضافة إلى الأطعمة المقلية والتى غالبًا ما تكون مقلية في زيوت غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية.
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