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مرأة

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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رشا عوني

لا يخلو أي مطبخ من ورق الألومنيوم فهو يستخدم في لف الطواجن والأكلات قبل إدخالها للفرن ، لكن يمكنك استغلال ورق الألومنيوم في حيل أخرى في المنزل بعيدًا تمامًا عن المطبخ . 

هل فكرت في لف قدميك بورق الألومنيوم ؟ 

قد تبدو فكرة غريبة لكن هناك العديد من الفوائد الصحية لـ لف القدمين بورق الألومنيوم ، بحسب نصائح موقع houseandgarden إليك مزايا هذه الحيلة : 

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يمكن أن تساعدك حتى في علاج نزلة البرد 

إذا كنت تشعر بألم في مفاصلك ، يمكنك لفها بورق أيضًا، قم بلف الورق حول المفصل المؤلم قبل الذهاب للنوم وتأكد من بقاءه في مكانه طوال الليل ، استمر في فعل ذلك لمدة سبع ليالٍ على التوالي.

إذا أصبت بنزلة برد يمكنك التخلص منه سريعًا، قم بوضع من خمس إلى سبع أوراق من ورق الألمنيوم ولفها حول قدميك، اتركهم لمدة ساعة تقريبًا ثم انزع الرقائق واترك قدميك تتنفس لمدة ساعة قبل لفها مرة أخرى بالرقائق، و كرر هذه العملية كل مساء ستلاحظ الفرق بعد ليلتين بالفعل.

إذا كنت تعاني من التعب والإرهاق،  ضع بضع أوراق من الفويل في الفريزر لمدة ساعتين إلى أربع ساعات، بعد انتهاء هذا الوقت ، ضعي أوراق الألومنيوم على وجهك ، وخاصة على الجفون والخدود ،مع الاسترخاء  وستلاحظين التأثير المريح للرقائق عليك .

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