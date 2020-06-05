دون تكاليف.. 5 طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين فى دقائق

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الطرق الطبيعية لعلاج ورم القدمين...

- حمام الملح الإنجليزي

الملح الإنجليزي أو كبريتات المغنيسيوم له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من التورم والألم .

أضف كوبًا من ملح إبسوم إلى ماء الاستحمام.

انقع قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

افعل ذلك كل يوم حتى يقل التورم.









- تدليك المنطقة المتضررة

يعد تدليك قدميك المتورمتين علاجًا رائعًا لتخفيف الألم والتورم، ما عليك سوى تدليك قدميك لأعلى بضربات قوية، والضغط عليها سيساعد ذلك في إزالة السوائل من القدمين فى تقليل و علاج التورم وسيساعد في إرخاء قدميك.





- شاي الزنجبيل