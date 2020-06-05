دون تكاليف.. 5 طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين فى دقائق

يحدث تورم القدمين عند تراكم السوائل الزائدة في أنسجة الجسم، وخاصة في اليدين والقدمين والذراعين والكاحلين والساقين، وهذا يسبب انزعاجا، كما يمكن أن يحدث الورم نتيجة الحمل أو الأدوية أو قصور القلب الاحتقاني أو أمراض الكلى أو تليف الكبد.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الطرق الطبيعية لعلاج ورم القدمين...
- حمام الملح الإنجليزي
الملح الإنجليزي أو كبريتات المغنيسيوم له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل من التورم والألم .
أضف كوبًا من ملح إبسوم إلى ماء الاستحمام.
انقع قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
افعل ذلك كل يوم حتى يقل التورم.
- تدليك المنطقة المتضررة
يعد تدليك قدميك المتورمتين علاجًا رائعًا لتخفيف الألم والتورم، ما عليك سوى تدليك قدميك لأعلى بضربات قوية، والضغط عليها سيساعد ذلك في إزالة السوائل من القدمين فى تقليل وعلاج التورم وسيساعد في إرخاء قدميك.
- شاي الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى الزنجبيل ، معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، سيساعد شرب شاي الزنجبيل يوميًا في تخفيف الألم والتورم
وضع قطعة الزنجبيل وغليها في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.
صفي المزيج واستهلكيه دافئا.
- زيت شجرة الشاي
يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات والفطريات والمسكنات والمضادة للالتهابات في زيت شجرة الشاي على تقليل الألم والـ تورم .
قم بصب 4-5 قطرات من زيت شجرة الشاي في قطن ثم ضعه برفق على المنطقة المتورمة.
إذا كانت بشرتك حساسة ، يمكنك تخفيف زيت شجرة الشاي بزيت ناقل.