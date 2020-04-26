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مرأة

3 أطعمة بمفعول السحر تخلصك من تورم القدمين واحتباس البول

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:40 ص
احتباس البول
احتباس البول
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة احتباس البول، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، لذلك يكشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل أنواع  من الأطعمة تعالج مشكل احتباس البول سىريعا وهى عبارة عن الاتي
  

التوت البري

التوت البري يغسل المخلفات الثانوية بالإضافة إلى المياه الزائدة فى الجسم كما يحتوى أيضا على مضادات الأكسدة وفيتامين ج ، وحماية الجسم من السموم الضارة والجذور الحرة في حين تعزيز نظام المناعة .


الثوم

يعود الاستخدام الواسع للثوم كعلاج طبيعي (خاصة في نزلات البرد) إلى خصائصه المعدنية الكثيرة. يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة (بما في ذلك الأليسين الفعال ).


كما يحتوي الثوم على الفيتامينات B6 و C ، والمنجنيز والسيلينيوم ، وكلها تلعب على الأقل دورًا صغيرًا في تعزيز توازن المياه الصحي والصحة العامة.


الأعشاب المختلفة

تشير الدراسات إلى أن أعشاب الهندباء، وذيل الحصان ، والكركديه قد تكون من بين أقوى مدرات البول الطبيعية .

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