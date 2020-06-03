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مرأة

تورم وحكة .. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:34 ص
اعراض دوالي الساقين
اعراض دوالي الساقين
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رشا عوني
قد يتعرض البعض في سن صغير للإصابة بـ دوالي الساقين ، وهي مشكلة شائعة بين الكثير ولا تقتصر على سن معين ، فتظهر أوردة منتفخة تحت الجلد ، بسبب عدم عمل هذه الأوردة بشكل صحيح، فقد يتراكم الدم في الأوردة ، فيسبب انتفاخها وهو ما يسمى بـ دوالي الساقين . 

لكن كيف تكتشف أعراض دوالي الساقين ؟ 

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هناك بعض العلامات الت تؤكد الإصابة بدوالي الساقين بحسب موقع healthline وهي  : 

١_ ظهور أوردة كثيرة باللون الازرق أو الأحمر على الساق

٢_  تورم في اسفل الساقين

٣_ الشعور بحكة في جلد الساقين

٤_الاحساس بآلام وثقل بالساق

٥_تشنجات العضلات . 
تورم وحكة .. 5 أعراض لـ دوالي الساقين
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