تورم وحكة .. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

قد يتعرض البعض في سن صغير للإصابة بـ دوالي الساقين ، وهي مشكلة شائعة بين الكثير ولا تقتصر على سن معين ، فتظهر أوردة منتفخة تحت الجلد ، بسبب عدم عمل هذه الأوردة بشكل صحيح، فقد يتراكم الدم في الأوردة ، فيسبب انتفاخها وهو ما يسمى بـ دوالي الساقين .
لكن كيف تكتشف أعراض دوالي الساقين ؟
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هناك بعض العلامات الت تؤكد الإصابة بدوالي الساقين بحسب موقع healthline وهي :
١_ ظهور أوردة كثيرة باللون الازرق أو الأحمر على الساق
٢_ تورم في اسفل الساقين
٣_ الشعور بحكة في جلد الساقين
٤_الاحساس بآلام وثقل بالساق
٥_تشنجات العضلات .