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مرأة

فى غمضة عين.. وصفة سريعه تخلصك من دوالى الساقين

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:01 ص
دوالى
دوالى
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لمياء الياسين
تتطور الدوالي عندما تتوقف الصمامات الصغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح. في الأوردة السليمة إليك كيفية علاج الدوالي في المنزل وكيفية منعها في المستقبل بوصفة سريعه ولكنها فعالة للتخلص من دوالى الساقين إليك مكونات الوصفة وطريقة تقديمها يقدمها موقع برايت سايد.

وصفة خل التفاح وجل الصبار:
ملعقة من جل الصبار
5 قطرات من خل التفاح
ملعقة كبيرة من عصير الجزر

خطوات الوصفة وتطبيقها:
أحضر جزرة متوسطة  كبيرة وابشريها.
أحضر مصفاة واستخرج العصير من الجزر المبشور في وعاء.
أضيفب ملعقة كبيرة من عصير الجزر إلى وعاء جديد و ملعقة كبيرة من جل الصبار في الوعاء نفسه وخل التفاح
وأخيرًا  اخلطى جيدًا ثم استخدمي ضمادة قطنية وضعيها على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.
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