بدون جراحة.. تخلصى من دوالى الساقين

تصاب الكثير من السيدات بالدوالى بسبب ضغط زائد في الأوردة ومع الوقت يسبب ضعفًا وضررًا في صمامات وجدران الأوعية.

وفقا لموقع هيلث يمكن علاج الدوالى عن طرق التخلص من ا لوزن الزائد فهو يشكل ضغط على ساقيك والدورة الدموية

وتجنب الوقوف لوقت طويلة، حيث يزيد من الضغط الوريدي بالساقين والقدمين وظهور الدواالى

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1- وصفة البابونج والغار : تحتاجين إلى ماء ونعناع ، وأوراق البابونج ، وأوراق الغار حيث تغلي هذه المكونات وتترك خمس دقائق ويمكن بعد ذلك، وضع المحلول في طبق كبير حيث يمكنك غمر قدميك بسهولة وتصبح التركيبة أكثر قوة إذا قمت بإضافة بيكربونات الصوديوم، ولكن لأصحاب الحساسية عليهم الحذر من وضعها.



2- وصفة الـ"ألوفيرا مع خل التفاح . أخلطى المكونان واخلطيها جيدا حتى تصبح عجينة سميكة. ضعي العجينة على قدميك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيها بالماء البارد بعد ذلك.

