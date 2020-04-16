AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون جراحة.. تخلصى من دوالى الساقين

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:01 ص
دوالى
دوالى
Advertisements
لمياء الياسين
تصاب الكثير من السيدات بالدوالى بسبب ضغط زائد في الأوردة ومع الوقت يسبب ضعفًا وضررًا في صمامات وجدران الأوعية.

وفقا لموقع هيلث يمكن علاج الدوالى عن طرق التخلص من الوزن الزائد فهو يشكل ضغط على ساقيك والدورة الدموية  وتجنب الوقوف لوقت طويلة، حيث يزيد من الضغط الوريدي بالساقين والقدمين وظهور الدواالى

اقرأ أيضًا

1- وصفة البابونج والغار  : تحتاجين إلى ماء  ونعناع ، وأوراق البابونج ، وأوراق الغار حيث تغلي هذه المكونات وتترك خمس دقائق ويمكن بعد ذلك، وضع المحلول في طبق كبير حيث يمكنك غمر قدميك بسهولة وتصبح التركيبة أكثر قوة إذا قمت بإضافة بيكربونات الصوديوم، ولكن لأصحاب الحساسية عليهم الحذر من وضعها.

2- وصفة  الـ"ألوفيرا مع خل التفاح . أخلطى المكونان واخلطيها جيدا حتى تصبح عجينة سميكة. ضعي العجينة على قدميك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيها بالماء البارد بعد ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج دوالي الساقين بالليزر.. 4 أعراض جانبية تصاحبه

بدون جراحة.. تخلصي من دوالي الساقين

في هذه الحالة توقفي عن أدوية دوالي الساقين

بـ 5 جنيهات وبدون جراحة.. تخلصى من البواسير

دوالي الساقين.. أعراض انتبهي لها.. وحيل تخلصك منها دون جراحة

علاج مثالي للتخلص من دوالي الساقين بدون جراحة

ترشيحاتنا

في أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تسجل 2600 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بعد 15 عاما.. رصاصة طائشة احتفالا بخروج أردني من السجن تنهي حياته ..شاهد

مصدر أمني ينفي إقامة مواطنين مسيحيين احتفالات بالطريق العام

لمدة أسبوع واحد .. وصفة طبيعية لإزالة القشرة من الشعر الدهني

وزيرة الصحة: الصين أهدت مصر شحنة من المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا

صورة وتعليق.. ناهد السباعي تنعى أحمد دياب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر

القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

مصاب بكورونا يعثر على 8 ملايين دولار فجأة في حسابه