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منوعات

تورم في أصابع القدم.. مضاعفات جديدة لفيروس كورونا احذر منها.. صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
التفت شاب بالغ من العمر 24 عاما، أن قدمه بها جزء متورم في أصابعه، والجزء الخلفي من الكعب، واعتقد أنه تورم بسيط ناتج عن التمرينات الرياضية التي يقوم بها؛ لكن لم تكن التمارين الرياضية . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن شاب يدعى اليخاندرو البالغ من العمر 24 عاما إسباني الجنسية أعلن لأصدقائه أن نتائج فحوصاته إيجابية وأصيب بفيروس كورونا . 

روى لأصدقائه أن أعراض فيروس كورونا لديه كانت مختلفة بشكل كبير عن ما نسمعه في الصحف والتليفزيون ، فقد أصيب بتورم في اصبع قدمه في البداية . 

أوضح اليخاندرو انه اعتقد ما ظهر من تورم ناتج عن التمارين الرياضية القاسية التي كان يمارسها في المنزل، ولكن بعد أيام شعر أن التورم يزيد ويتسع حجمه من الأصابع حتى الكعب. 

استيقظ في اليوم التالي شعر بخمول رهيب في جسده و صداع شديد ، فقرر الذهاب إلى المستشفى ليطمئن على صحته ولكنه صدم أنه مصاب بفيروس كورونا.
تورم في أصابع القدم.. مضاعفات جديدة لفيروس كورونا احذر منها.. صور
تورم في أصابع القدم.. مضاعفات جديدة لفيروس كورونا احذر منها.. صور
تورم في أصابع القدم.. مضاعفات جديدة لفيروس كورونا احذر منها.. صور
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