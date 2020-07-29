بدون جوع أو حرمان .. حولي جسمك لماكينة حرق دهون

يمكنك خسارة الوزن والتخلص من الكرش برجيم سريع فهو حل سحرى لإنقاص الوزن إذا بدأت تفقدين السيطرة على وزنك الزائد، إليك طريقة الرجيم لنسف الكرش بكل سهولة في 14 يومًا فقط بدءا من اليوم ويمكنك إتباعه خلال عيد الأضحى.. وإليك الخطة وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
قبل الإفطار ..
كوب عصير جريب فروت
الافطار ..
بيضة مسلوقة+ شريحة مستو لايت + 1 توست سن
بعد الافطار ..
2 كوب ماء
سناك بعد 4 ساعات ..
ثمرة فاكهة
قبل الغداء ..
شريحتان سمك مشوى +طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
قبل العشاء ..2 كوب ماء
زبادى لايت لمدة 3 أيام و4 أيام جبن قريش + توست سن
بعد العشاء ..
ثمرة فاكهة