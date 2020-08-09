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مرأة

بكل سهولة .. يمكنك نسف الكرش بـ ريجيم الـ 10 أيام

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:14 ص
الكرش
الكرش
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لمياء الياسين

البطن من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون والشحوم، مما يشوه جمالك.. يمكنك نسف الكرش بكل سهولة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون من خلال إتباع خطة الرجيم التالى لمدة 10 أيام .. إليك طريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

الإفطار ..

بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول بالليمون  +  طبق سلطة خضراء + ربع رغيف سن

بعد ساعة ..

كوب  شاى باللبن لبن خالى الدسم  أو نسكافيه خالى الدسم

الغداء ..
ربع  فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بنى
أو
3 شرائح لحم مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أو 3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة خضراء

سناك بعد 4 ساعات ..

طبق شوفان بالعسل

بعدالغداء ..

كوب  من المريمارية وبذور الكتان

قبل العشاء ..2 كوب ماء

ثمرة فاكهة

بعد العشاء ..

كوب من المريمارية أو القرفة 
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