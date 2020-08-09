بكل سهولة .. يمكنك نسف الكرش بـ ريجيم الـ 10 أيام

البطن من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون والشحوم، مما يشوه جمالك..





الإفطار ..





بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول بالليمون + طبق سلطة خضراء + ربع رغيف سن







بعد ساعة ..





كوب شاى باللبن لبن خالى الدسم أو نسكافيه خالى الدسم





