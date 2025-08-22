قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
خطيب مسجد مصر: القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر.. فيديو
إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة
حوادث

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

حصيلة مداهمة الثقب الاسود
حصيلة مداهمة الثقب الاسود
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات، منشورا مدعوما بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن وجود فتحة أسفل أحد الكباري يتردد عليها أطفال ونساء وشباب واتخاذها وكراً لاستغلال الأطفال في أعمال التسول تحت مسمى “الثقب الأسود”.


بالفحص أمكن تحديد المكان المشار إليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وأمكن ضبط 20 شخص "لـ7 منهم معلومات جنائية" من ضمنهم 8 سيدات و5 أطفال) وبحوزة 9 أشخاص منهم(9 قطع أسلحة بيضاء) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالمنطقة المحيطة بمكان ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..والتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق الفتحة المشار إليها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية.

الداخلية الثقب الاسود التسول “الثقب الأسود”

