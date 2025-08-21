قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته
ولا تهموني | رد صادم من محمد رمضان "لما فكّروه بإطلالته بـ كوتشيلا "
كواليس القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ
خادم الحرمين الشريفين يمنح مكافأة مليون ريال لمواطن سعودي أنقذ محطة وقود من كارثة
شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب
دبلوماسي فلسطيني سابق: "عربات جدعون" تدمير إنساني شامل بلا أهداف عسكرية
خلال أيام.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة والمحافظ يحضر أول اجتماع بعد تجديد الثقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

الثقب الاسود
الثقب الاسود
ندى سويفى

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملة مكبرة على ما أطلق عليه "الثقب الأسود" خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونجحت مباحث الجيزة في ضبط عدد من المسجلين خطر والسيدات والأطفال الذين يستغلهم المتهمون في أعمال التسول وغيرها.

وشاركت الجهات التنفيذية من محافظة الجيزة في الحملة حيث تم تطهير المكان بالكامل ويتم التجهيز بأسمنت وطوب لاغلاق تلك الفتحة أسفل الكوبري نهائيا.

ونشر منذ قليل رامي الجبالي مؤسس صفحة "أطفال مفقودة" على موقع فيسبوك منشورا حول استجابة وزارة الداخلية لمنشوره الذي ذكر فيه "الثقب الأسود" وقال الجبالي: بعد ما نشرت موضوع الثقب الأسود بالليل، تواصل معايا مسؤلين من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عشان ياخدوا مني البلاغ و معلومات أكثر عن اللي نشرته.

الصبح جالي تليفونات من مكتب السيد مدير أمن الجيزة، و السيد مدير مباحث الجيزه، و شرطة الأحداث عشان كلهم بيجهزوا لحملة كبيره للقبض علي كل المتواجدين في الثقب الأسود.

و فعلا نزلوا بحملة كبيره جدا بعد أقل من ساعه من مكالمتهم ليا و عملوا حملة من كل الاتجاهات علي الوكر ده و تم القبض علي مجموعه كبيره من مسجلين الخطر و الاطفال و سيدات و حاليا بيتم التحقيق معاهم.

مش بس كده، نفس الحملة كان معاهم موظفين من المحافظة و الحي لغلق الثقب الاسود تماما من جميع الاتجاهات عشان محدش يرجع يستخدمه من تاني و يحصل فيه اللي كان بيحصل.

هنشر لكم الفيديوهات اللي رصدناها علي مدار شهور من خلال متطوعين أطفال مفقوده عشان تعرفوا المكان ده كان مين بيستغله.

شكرا لوزارة الداخلية علي التدخل السريع، شكرا لكل مسؤل قرر يسمع شكاوي الناس و يتحرك لها فورا ... و أنا متأكد ان كل مجرم هيتحاسب و ان كل مقصر في عمله هيتحاسب كمان.

و دي آخر صورة للثقب الاسود قبل غلقه تماما بدقائق .

الثقب الأسود الأجهزة الأمنية مباحث الجيزة اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

بطولة كأس العالم

تعيين 81 حكما لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى قطر 2025

طارق يحيى

طارق يحيى: «كنت بكلم العفاريت في مدرج الزمالك»

زد

تعرف على تشكيل سموحة وزد بالدوري

بالصور

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

الحديد مش كفاية.. اكتشف طرق علاج فقر الدم الكاملة

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

قادم من إندونيسيا .. تحذبر في أمريكا بسبب جمبري ملوث بمادة مشعة خطيرة

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد