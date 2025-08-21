غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملة مكبرة على ما أطلق عليه "الثقب الأسود" خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونجحت مباحث الجيزة في ضبط عدد من المسجلين خطر والسيدات والأطفال الذين يستغلهم المتهمون في أعمال التسول وغيرها.

وشاركت الجهات التنفيذية من محافظة الجيزة في الحملة حيث تم تطهير المكان بالكامل ويتم التجهيز بأسمنت وطوب لاغلاق تلك الفتحة أسفل الكوبري نهائيا.

ونشر منذ قليل رامي الجبالي مؤسس صفحة "أطفال مفقودة" على موقع فيسبوك منشورا حول استجابة وزارة الداخلية لمنشوره الذي ذكر فيه "الثقب الأسود" وقال الجبالي: بعد ما نشرت موضوع الثقب الأسود بالليل، تواصل معايا مسؤلين من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عشان ياخدوا مني البلاغ و معلومات أكثر عن اللي نشرته.

الصبح جالي تليفونات من مكتب السيد مدير أمن الجيزة، و السيد مدير مباحث الجيزه، و شرطة الأحداث عشان كلهم بيجهزوا لحملة كبيره للقبض علي كل المتواجدين في الثقب الأسود.

و فعلا نزلوا بحملة كبيره جدا بعد أقل من ساعه من مكالمتهم ليا و عملوا حملة من كل الاتجاهات علي الوكر ده و تم القبض علي مجموعه كبيره من مسجلين الخطر و الاطفال و سيدات و حاليا بيتم التحقيق معاهم.

مش بس كده، نفس الحملة كان معاهم موظفين من المحافظة و الحي لغلق الثقب الاسود تماما من جميع الاتجاهات عشان محدش يرجع يستخدمه من تاني و يحصل فيه اللي كان بيحصل.

هنشر لكم الفيديوهات اللي رصدناها علي مدار شهور من خلال متطوعين أطفال مفقوده عشان تعرفوا المكان ده كان مين بيستغله.

شكرا لوزارة الداخلية علي التدخل السريع، شكرا لكل مسؤل قرر يسمع شكاوي الناس و يتحرك لها فورا ... و أنا متأكد ان كل مجرم هيتحاسب و ان كل مقصر في عمله هيتحاسب كمان.

و دي آخر صورة للثقب الاسود قبل غلقه تماما بدقائق .