مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

أكد مصدر أمني أن فيديو الثقب الأسود الشهير أسفل أحد الكباري جاري فحصه من قبل المساعدات الفنية للوقوف على مكانه وحقيقة مقطع الفيديو وملابساته.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الفيديو ما زال قيد الفحص ولم يتم ضبط عصابة للتسول بشأنه حتى حينه، أو ضبط أشخاص يقومون بأعمال مشبوهة أسفل الكوبري.

فيما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لا يتجاوز الثواني يتضمن ثقب أسفل أحد الكباري يقوم فتيات وسيدات بالعبور من ثقب أسفل أحد الكباري.

وفور انتشار مقطع الفيديو تحركت الأجهزة الأمنية لفحصه وكشف الملابسات وتحديد مكان الفيديو، وجاري الكشف عن ملابسات ما ظهر بالفيديو وحقيقة ما يحدث في الثقب المنشور.