100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
قتـ.لوه وسط المارة.. الإعد.ام شنـ.قا للمتهمين بقـ.تل تاجر ماشية بمطروح
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في مطار نيوم
الداخلية تطلق مبادرة جديدة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. صور
نجم مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي
سر غضب حارس الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف عن حديثه مع الشناوي في عزاء والده
كنوز الإسكندرية تخرج من باطن البحر.. انتشال 4 قطع أثرية للمرة الأولى منذ 25 عاما
الرئيس السيسي يصل لمطار نيوم بالسعودية
نتنياهو: سنسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على الصفقة
ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية.. الشعبة توضح حقيقتها
الرئيس السيسي يصل إلى مطار نيوم في السعودية.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه
الشعب الجمهوري: زيارة الرئيس للسعودية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية
حوادث

عاتبهم على معاكسة فتاة.. 5 أشخاص يعتدون على شاب بسلاح أبيض في الإسكندرية

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام 5 أشخاص بالتعدى على شاب بالضرب وإحداث إصابته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية "مصاب بجرح قطعى بالرأس" ، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات ، ولدى قيام المجنى عليه بمعاتبته استعان بـ (4 أشخاص من أصدقائه) وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته باستخدام زجاجة فارغة.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 طلاب - مقيمون بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

