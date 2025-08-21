عاتبهم على معاكسة فتاة.. 5 أشخاص يعتدون على شاب بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام 5 أشخاص بالتعدى على شاب بالضرب وإحداث إصابته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية "مصاب بجرح قطعى بالرأس" ، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات ، ولدى قيام المجنى عليه بمعاتبته استعان بـ (4 أشخاص من أصدقائه) وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته باستخدام زجاجة فارغة.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 طلاب - مقيمون بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.