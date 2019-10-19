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قبل أن تطال قلبك.. حيل مجربة لمحاربة الدهون الثلاثية في الدم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:59 م
شراين القلب
شراين القلب
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لمياء الياسين
تعد الدهون الثلاثية من أخطر الدهون التى تصيب الجسم وتسبب انسداد الشرايين والأزمات القلبية إذا لم يتم الانتباه إلى أعراضها المبكرة. 

تسبب الدهون الثلاثية وفقا لموقع هيلث ارتفاع في نسبة الكوليسترول السيء في الدم وقد تكون الإصابة بالدهون الثلاثية نتيجة لعوامل وراثية أو نتيجة لـ عادات تناول الطعام الخاطئة والإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على كم كبير من الدهون والإصابة بالسمنة .

لتفادى الإصابة بالدهون الثلاثية يجب التوقف عن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون وممارسة الرياضة بانتظام لحرق اسرع للسعرات الحرارية .

وتعد من أفضل الزيوت التى تساعد على حرق أسرع للدهون زيت الزيتون وزيت بذر الكتان فكلاهما الأغنى بالأحماض الأمينية التى تساعد على محاربة تكون الدهون الثلاثية فى الدم بجانب المشي يوميا 30 دقيقة. 

ويساعد وفقا لموقع هيلث تناول 3 فصوص يوميا من الثوم على الريق وبدأ يومك بتناول الشاى الأخضر بجانب إتباع نظام غذائي صحى يعتمد على تناول الأوميجا 3 الدهنية وكم أكبر من الألياف والكربوهيدرات فى محاربة الدهون الثلاثية أيضاً .
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