قبل أن تطال قلبك.. حيل مجربة لمحاربة الدهون الثلاثية في الدم

تعد الدهون الثلاثية من أخطر الدهون التى تصيب الجسم وتسبب انسداد الشرايين والأزمات القلبية إذا لم يتم الانتباه إلى أعراضها المبكرة.





تسبب الدهون الثلاثية وفقا لموقع هيلث ارتفاع في نسبة الكوليسترول السيء في الدم وقد تكون الإصابة بالدهون الثلاثية نتيجة لعوامل وراثية أو نتيجة لـ عادات تناول الطعام الخاطئة والإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على كم كبير من الدهون والإصابة بالسمنة .





لتفادى الإصابة بالدهون الثلاثية يجب التوقف عن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون وممارسة الرياضة بانتظام لحرق اسرع للسعرات الحرارية .





وتعد من أفضل الزيوت التى تساعد على حرق أسرع للدهون زيت الزيتون وزيت بذر الكتان فكلاهما ا لأغنى بالأحماض الأمينية التى تساعد على محاربة تكون الدهون الثلاثية فى الدم بجانب المشي يوميا 30 دقيقة.



