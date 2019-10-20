نصائح لتجنب أضرار الكوليسترول ومضاعفات الدهون الثلاثية

قدم الدكتور محمد الفقي، رئيس قسم جراحة القلب بطب عين شمس، نصائح مهمة لتجنب أضرار الكوليسترول ومضاعفات الدهون الثلاثية، التي يمكن أن تسببها للقلب والأوعية الدموية وكيفية التعامل معها وتجنبها.



وقال «الفقي»، خلال لقائه على القناة الأولى، إن الدهون الثلاثية هي الأخطر على القلب وتؤثر مباشرة على الشريان التاجي، موضحا أن البعض يعتقد أن السبب الرئيسي لانسداد الشرايين هو الكوليسترول ولكن الحقيقة هو استعداد وراثي وجينات في الدم وبالتالي يؤدي إلى دهون ثلاثية.



وأكد أهمية الحفاظ على إجراء التحاليل الدورية بصفة دائمة خاصة بعد سن الـ 40، لأن في هذا السن تكون نسبة الإصابة أكبر، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى معرفة الجين الوراثي الذي يسبب في انسداد هذه الشرايين.



وشدد على ضرورة اتباع نظام غذائي سليم والابتعاد عن الدهون والزيوت المهدرجة، خاصة إذا كان أحد أفراد العائلة مصابا بمرض انسداد الشرايين.