Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصائح لتجنب أضرار الكوليسترول ومضاعفات الدهون الثلاثية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:08 ص
صدى البلد
Advertisements
قدم الدكتور محمد الفقي، رئيس قسم جراحة القلب بطب عين شمس، نصائح مهمة لتجنب أضرار الكوليسترول ومضاعفات الدهون الثلاثية، التي يمكن أن تسببها للقلب والأوعية الدموية وكيفية التعامل معها وتجنبها.

وقال «الفقي»، خلال لقائه على القناة الأولى، إن الدهون الثلاثية هي الأخطر على القلب وتؤثر مباشرة على الشريان التاجي، موضحا أن البعض يعتقد أن السبب الرئيسي لانسداد الشرايين هو الكوليسترول ولكن الحقيقة هو استعداد وراثي وجينات في الدم وبالتالي يؤدي إلى دهون ثلاثية.

وأكد أهمية الحفاظ على إجراء التحاليل الدورية بصفة دائمة خاصة بعد سن الـ 40، لأن في هذا السن تكون نسبة الإصابة أكبر، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى معرفة الجين الوراثي الذي يسبب في انسداد هذه الشرايين.

وشدد على ضرورة اتباع نظام غذائي سليم والابتعاد عن الدهون والزيوت المهدرجة، خاصة إذا كان أحد أفراد العائلة مصابا بمرض انسداد الشرايين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حازم إمام يكشف المتسبب في تأجيل مباريات في الدوري.. فيديو

اخبار الرياضة.. الزمالك يرفض لعب القمة دون ساسي.. حقيقة رحيل إيهاب جلال

ذا فويس | والدة متسابقة مصرية تسقط أرضا.. فيديو

وعدها بـ هدية وغرس السكين فى جسدها.. رجل يطعن زوجته على فراشها لسبب غريب

قصة العصابة النسائية.. حبس المتهمين بسرقة رواد البنوك بأسلوب المغافلة

لاعبو الزمالك السابقون مستفزون ..تعليق ناري من أمير مرتضى عقب الفوز على المقاولون .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

بجمبسيوت أزرق .. ريم البارودي تتألق بإطلالة ناعمة في موقع صدى البلد

أيهما أجمل .. ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها بإطلالتين .. صور