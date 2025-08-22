حاتم صلاح يروج لمسلسل ابن النادي بطولة أحمد فهمي

روج الفنان حاتم صلاح، لمسلسل ابن النادي لـ أحمد فهمي، استعدادًا لعرضه قريبًا على منصة شاهد الرقمية.

ونشر حاتم صلاح، صورة له من كواليس تصوير دوره في المسلسل، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "مسلسل ابن النادي قريبا على شاهد".

يذكر أن منصة “شاهد” كانت قد نشرت صور من كواليس مسلسل ابن النادي ؛ كاشفة عن جو من البهجة والفرح الذي يجمع أبطال المسلسل وهم أحمد فهمي وأحمد عبدالحميد وحاتم صلاح .

في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.