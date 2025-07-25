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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد فهمي: أحمد السقا وقف جنبي وليه فضل عليا

الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي
محمد البدوي

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد السقا في فيلم "أحمد وأحمد"، مؤكدًا أن العمل مع السقا يمثل خطوة مهمة في مشواره الفني، وأنه يعتبر التعاون معه شرفًا كبيرًا، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بينهما منذ سنوات طويلة.

مرحلة كتابة السيناريو

وأوضح أحمد فهمي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة التعاون مع أحمد السقا في عمل سينمائي كانت حلمًا طال انتظاره، قائلاً: "بدأنا نهتم بالمشروع منذ مرحلة كتابة السيناريو، وكانت لدينا رغبة قوية في تقديم عمل يجمعنا معًا بعيدًا عن الظهور كضيوف شرف في أعمال بعضنا البعض، والحمد لله تحقق هذا الحلم، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور".

وأشار فهمي إلى العلاقة المميزة التي تربطه بالفنان أحمد السقا، موضحًا أنه نموذج يُحتذى به في الوسط الفني لما يتمتع به من نقاء في التعامل وعدم الالتفات إلى الحسابات الشخصية، قائلاً: "في مهنتنا هذه، أهم ما يميز الفنان هو البساطة والوضوح في التعامل، وأعتقد أن الجميع في الوسط الفني يشهد بأن أحمد السقا هو أكثر من يجسد هذه الصفات، وهو إنسان يتمتع بقدر كبير من النقاء والصدق في التعامل".

كما وجه أحمد فهمي الشكر للسقا على دعمه له منذ بداياته، مؤكدًا أن السقا كان له فضل كبير عليه منذ فترة مشاركته في فيلم "سمير وشهير وبهير"، وواصل دعمه له حتى تحقق حلم التعاون بينهما في فيلم "أحمد وأحمد"، مضيفًا: "أعتبر العمل مع نجم كبير بحجم وتاريخ أحمد السقا شرفًا كبيرًا بالنسبة لي، وأتمنى أن يكون هذا الفيلم بداية خير لنا جميعًا".

وتحدث فهمي عن كواليس العمل، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم كانت مطروحة منذ فترة تحت اسم "أحمد وأحمد"، وتتناول علاقة بين شاب وخاله، مضيفًا أن المؤلف أحمد درويش ساهم في تطوير الفكرة والسيناريو بالتعاون مع مادو، معبرًا عن أمنياته بالتوفيق لدرويش في أولى تجاربه السينمائيو وأن يحقق النجاح المنتظر.

وفيما يخص المنافسة في موسم الأفلام، أكد أحمد فهمي أن المنافسة أمر طبيعي في سوق صناعة السينما، مشيرًا إلى أن نجاح أي عمل لا يعني فشل غيره، متمنيًا النجاح للجميع، قائلاً: "نحن في سوق مفتوح، وأتمنى أن يرزق الله الجميع، ونجاح أي فيلم لا يعني بالضرورة عدم نجاح غيره".

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