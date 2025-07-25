محمد رياض لصدى البلد: ابني موهوب ومليش في الوسايط.. فيديو

علّق الفنان محمد رياض على الجدل الدائر حول فكرة أبناء العاملين في الوسط الفني، مؤكدًا أن الموهبة هي الأساس في النجاح، وأنه لا يعتمد على أي وساطة في دعم نجله.

وقال محمد رياض، في لقاء خاص لموقع صدى البلد: "ابني موهوب، وأنا مليش في الوسايط، كل اللي بقدمه له هو النصيحة فقط، لكن الطريق هو اللي يثبت نفسه بنفسه".

وتألق الفنان محمد رياض في رمضان 2025 في مسلسل قلع الحجر الجزء الثاني.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي .



