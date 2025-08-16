قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يكشف لصدي البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
أخبار خدمية متنوعة .. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت
وزيرا اتصالات مصر والأردن يشهدان إنزال الكابل البحرى"كورال بريدج" فى طابا
تطبيق لائحة الانضباط وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس في العام الدراسي الجديد
عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية
رسمياً .. منع التدخين بالمدارس في العام الدراسي الجديد "للطلاب والمعلمين"
الفريق أسامة ربيع يوافق على لعب الإسماعيلي على ملعب هيئة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

شهد رمزى
شهد رمزى
أحمد إبراهيم

أطلقت شهد رمزي الإعلان التشويقي لأول أعمالها الفنية بعنوان "أصل الجمال"، والذي يُعد أولى خطواتها في عالم الغناء، وسط تفاعل كبير علي منصات التواصل الإجتماعى استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبله.

"اصل الجمال" من كلمات محمد القاياتي و محمود عليم، ألحان محمد يحيى، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر خالد رؤوف، وانتاج مشترك بين هيثم سعيد فاس بوكس ومحمد علام كيوب ميوزك ، فيما أُخرج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني.

كما يعتبر اغنية "اصل الجمال" هي بداية التعاون بينهم تمهيدا للعديد من الاعمال الغنائية الذي يتم طرحها خلال الفتره القادمة ، بالإضافة الي إدارة أعماله خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، صرح هيثم سعيد قائلاً:"نحن متحمسون للغاية لإطلاق أولى خطوات شهد، فهي تملك الموهبة والقدرات التي تؤهلها لتكون نجمة شاملة، قادرة على المنافسة بقوة في عالم الغناء والاستعراض."

كما أعرب محمد علام عن حماسه قائلاً:
"رهاننا على شهد ليس مجرد عمل غنائي، بل مشروع طويل المدى لصناعة نجمة تمتلك كل المقومات لتقديم فن مختلف وقوي للجمهور."

كما عبرت شهد رمزي عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة:
"أصل الجمال هو البداية فقط، والجمهور على موعد مع أعمال كثيرة ومفاجآت قادمة في الألبوم الجديد، الذي سيحمل أشكالاً متنوعة من الموسيقى والاستعراض."

شهد رمزى 

كما يتم طرح فيديو كليب "أصل الجمال"  خلال الأيام القليلة المقبلة علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، على أن يتبعها صدور الألبوم الذي يحمل العديد من المفاجآت.

مع العلم ان شهد رمزي هي ابنه المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي و إن آخر أعمالها في عالم الانتاج فيلم "الخطة العايمة" الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته: علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني. 

كانت "شهـد رمزي" قد تزوجت مرتين الأولى من أحمد فهمي والثانية من المنتج والمخرج كريم السبكي، وهى شقيقة الفنان شريف رمزي وعمتها الفنانة هدى رمزي. 

شهد رمزي الفنانة شهد رمزي أغانى شهد رمزي أعمال شهد رمزي أغنية أصل الجمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

تسلا

منع رجل من قيادة سيارة تسلا.. ما السبب؟

أحدث السيارات الرياضية

أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في السوق المصري .. بالأسعار

إم جي 5 موديل 2025

نزول أسعار المستعمل.. إم جي 5 موديل 2025 كسر زيرو

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد