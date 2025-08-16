تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

أطلقت شهد رمزي الإعلان التشويقي لأول أعمالها الفنية بعنوان "أصل الجمال"، والذي يُعد أولى خطواتها في عالم الغناء، وسط تفاعل كبير علي منصات التواصل الإجتماعى استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبله.

"اصل الجمال" من كلمات محمد القاياتي و محمود عليم، ألحان محمد يحيى، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر خالد رؤوف، وانتاج مشترك بين هيثم سعيد فاس بوكس ومحمد علام كيوب ميوزك ، فيما أُخرج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني.

كما يعتبر اغنية "اصل الجمال" هي بداية التعاون بينهم تمهيدا للعديد من الاعمال الغنائية الذي يتم طرحها خلال الفتره القادمة ، بالإضافة الي إدارة أعماله خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، صرح هيثم سعيد قائلاً:"نحن متحمسون للغاية لإطلاق أولى خطوات شهد، فهي تملك الموهبة والقدرات التي تؤهلها لتكون نجمة شاملة، قادرة على المنافسة بقوة في عالم الغناء والاستعراض."

كما أعرب محمد علام عن حماسه قائلاً:

"رهاننا على شهد ليس مجرد عمل غنائي، بل مشروع طويل المدى لصناعة نجمة تمتلك كل المقومات لتقديم فن مختلف وقوي للجمهور."

كما عبرت شهد رمزي عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة:

"أصل الجمال هو البداية فقط، والجمهور على موعد مع أعمال كثيرة ومفاجآت قادمة في الألبوم الجديد، الذي سيحمل أشكالاً متنوعة من الموسيقى والاستعراض."

شهد رمزى

كما يتم طرح فيديو كليب "أصل الجمال" خلال الأيام القليلة المقبلة علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، على أن يتبعها صدور الألبوم الذي يحمل العديد من المفاجآت.

مع العلم ان شهد رمزي هي ابنه المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي و إن آخر أعمالها في عالم الانتاج فيلم "الخطة العايمة" الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته: علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.

كانت "شهـد رمزي" قد تزوجت مرتين الأولى من أحمد فهمي والثانية من المنتج والمخرج كريم السبكي، وهى شقيقة الفنان شريف رمزي وعمتها الفنانة هدى رمزي.