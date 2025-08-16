قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة
وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا
الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025
بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق
ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث
بسبب المنوريل.. غلق كلى لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام
إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة
فن وثقافة

بعد هجوم بدرية طلبة عليها.. من هي الفنانة عايدة غنيم؟

عايدة غنيم
عايدة غنيم
أحمد إبراهيم

دائمًا ما تثير الفنانة عايدة غنيم الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها خلال البرامج، حيث تترك بصمة واضحة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتها.

وهذه المرة علقت عايدة غنيم، على قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويل الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق، لما بدر منها من إساءة لجمهورها وللشعب المصري.

وكتبت عايدة غنيم عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “اللهم لا شماتة، مرة واحدة قالت عليا كومبارس وتلف الأيام ومصر كلها تقول عليها كومبارس، معلش بقى يانجمة كله سلف ودين”، لتثير الجدل مجددا. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن عايدة غنيم. 

من هي عايدة غنيم ؟ 

عرفها الجمهور لأول مرة في شخصية "سعدية" بمسلسل الحاج متولي عام 2001، إلى جانب النجم الراحل نور الشريف. 

وفي أحد اللقاءات، روت عايدة كواليس ترشيحها للدور، قائلة إنها فوجئت باتصال من الفنانة عايدة رياض تخبرها فيه بأنهم يبحثون عن فتاة صغيرة لتجسيد دور ابنة نور الشريف. 

وعندما ذهبت إلى موقع التصوير، قرروا أن تمنح شخصية سعدية، مشيرين إلى أنها تشبه "بطة" و"نعمة الله"، فاعتقدت أنها ستجسد دور خادمة، مما أحبطها وجعلها تبكي، إلا أن عايدة رياض نصحتها بأن تغتنم الفرصة قائلة: "اعملي أي حاجة مع الأستاذ نور الشريف، ورمضان هيفرق معاكي"، وهو ما تحقق بالفعل، إذ أصبح الدور نقطة انطلاقها، وكان اسم "سعدية" بمثابة وش السعد عليها.

أعمال عايدة غنيم

قدمت بعد ذلك عدة أدوار ثانوية، برزت فيها بشخصية الفتاة الشقية الدلوعة، وكان لها حضور لافت في الأعمال الكوميدية، منها مسلسل عبوده ماركة مسجلة عام 2009، إلى جانب مشاركاتها في عباس الأبيض في اليوم الأسود والإمام المراغي.

واختفت عايدة غنيم عن الساحة الفنية لفترة طويلة، بسبب ندرة الأدوار المعروضة عليها، وقالت في تصريحات سابقة إنها تواصلت مع العديد من صناع الفن، لكن الرد كان غالبًا: "مش في إيدينا حاجة. 

عايدة غنيم تكشف تفاصيل رؤيتها للسيدة مريم العذراء 

حلت الفنانة عايدة غنيم، ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في برنامج مع نزار، عبر قناة الرابعة العراقية، أمس الجمعة 15 نوفمبر.

وخلال الحلقة، كشفت عايدة غنيم، تفاصيل رؤيتها لـ السيدة مريم العذراء، في منامها، وقالت إنها رأتها في المنام وحولها سحاب على شكل اسم محمد.

وأضافت عايدة غنيم، أنها كانت حامل في هذه الفترة وكانت تنوي تسمية ابنها «أدهم» لحب شخصية أدهم الشرقاوي، ولكن بعد الرؤية السابقة قررت تسمية ابنها «محمد».

عايدة غنيم مع نزار الفارس

حلت الفنانة عايدة غنيم ضيفة علي برنامج مع نزار ، والمذاع علي احدي القنوات العراقية ، حيث كشفت عن سبب اتجاها للظهور علي التيك توك . 

وقالت عايدة غنيم: التيك توك ممكن يجيب فلوس أكثر من التمثيل، لان مش كل الممثلين بياخدوا أجور عالية، وانا أصرف علي ابني منه.

وتابعت عايدة غنيم : طليقي لا يصرف علي ابنه، ولا أعلم السبب، فقد تكون ظروفه لا تسمح بذلك.

عايدة غنيم بدرية طلبة الفنانة عايدة غنيم الفنانة بدرية طلبة أعمال عايدة غنيم

ازهر الشرقية
رضوى الشربيني
مصنع نورمال
أمينة خليل
