بعد هجوم بدرية طلبة عليها.. من هي الفنانة عايدة غنيم؟

دائمًا ما تثير الفنانة عايدة غنيم الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها خلال البرامج، حيث تترك بصمة واضحة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتها.

وهذه المرة علقت عايدة غنيم، على قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويل الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق، لما بدر منها من إساءة لجمهورها وللشعب المصري.

وكتبت عايدة غنيم عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “اللهم لا شماتة، مرة واحدة قالت عليا كومبارس وتلف الأيام ومصر كلها تقول عليها كومبارس، معلش بقى يانجمة كله سلف ودين”، لتثير الجدل مجددا.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن عايدة غنيم.

من هي عايدة غنيم ؟

عرفها الجمهور لأول مرة في شخصية "سعدية" بمسلسل الحاج متولي عام 2001، إلى جانب النجم الراحل نور الشريف.

وفي أحد اللقاءات، روت عايدة كواليس ترشيحها للدور، قائلة إنها فوجئت باتصال من الفنانة عايدة رياض تخبرها فيه بأنهم يبحثون عن فتاة صغيرة لتجسيد دور ابنة نور الشريف.

وعندما ذهبت إلى موقع التصوير، قرروا أن تمنح شخصية سعدية، مشيرين إلى أنها تشبه "بطة" و"نعمة الله"، فاعتقدت أنها ستجسد دور خادمة، مما أحبطها وجعلها تبكي، إلا أن عايدة رياض نصحتها بأن تغتنم الفرصة قائلة: "اعملي أي حاجة مع الأستاذ نور الشريف، ورمضان هيفرق معاكي"، وهو ما تحقق بالفعل، إذ أصبح الدور نقطة انطلاقها، وكان اسم "سعدية" بمثابة وش السعد عليها.

أعمال عايدة غنيم

قدمت بعد ذلك عدة أدوار ثانوية، برزت فيها بشخصية الفتاة الشقية الدلوعة، وكان لها حضور لافت في الأعمال الكوميدية، منها مسلسل عبوده ماركة مسجلة عام 2009، إلى جانب مشاركاتها في عباس الأبيض في اليوم الأسود والإمام المراغي.

واختفت عايدة غنيم عن الساحة الفنية لفترة طويلة، بسبب ندرة الأدوار المعروضة عليها، وقالت في تصريحات سابقة إنها تواصلت مع العديد من صناع الفن، لكن الرد كان غالبًا: "مش في إيدينا حاجة.

عايدة غنيم تكشف تفاصيل رؤيتها للسيدة مريم العذراء

حلت الفنانة عايدة غنيم، ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في برنامج مع نزار، عبر قناة الرابعة العراقية، أمس الجمعة 15 نوفمبر.

وخلال الحلقة، كشفت عايدة غنيم، تفاصيل رؤيتها لـ السيدة مريم العذراء، في منامها، وقالت إنها رأتها في المنام وحولها سحاب على شكل اسم محمد.

وأضافت عايدة غنيم، أنها كانت حامل في هذه الفترة وكانت تنوي تسمية ابنها «أدهم» لحب شخصية أدهم الشرقاوي، ولكن بعد الرؤية السابقة قررت تسمية ابنها «محمد».

عايدة غنيم مع نزار الفارس

حلت الفنانة عايدة غنيم ضيفة علي برنامج مع نزار ، والمذاع علي احدي القنوات العراقية ، حيث كشفت عن سبب اتجاها للظهور علي التيك توك .

وقالت عايدة غنيم: التيك توك ممكن يجيب فلوس أكثر من التمثيل، لان مش كل الممثلين بياخدوا أجور عالية، وانا أصرف علي ابني منه.

وتابعت عايدة غنيم : طليقي لا يصرف علي ابنه، ولا أعلم السبب، فقد تكون ظروفه لا تسمح بذلك.