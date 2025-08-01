أحمد فهمي: شخصيتي في الرجل العناب الأقرب إلى قلبي

حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على برنامج “لانا والنجوم”، حيث كشف عن أحب الأدوار إلى قلبه.

وقال أحمد فهمي: "دور عصفور في "الرجل العناب" بحبه قوي، لأنه كان بيريحني، بحس الشخصية طايرة كده..معندوش حسابات ولا دم ولا عنده ضمير ولا عنده أي حاجة، وأنت شغال فيه أنت فرحان".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي هو فيلم أحمد وأحمد، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وتبدأ أحداث الفيلم حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر وطلب يد (ضحى) للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.