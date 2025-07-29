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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي “حواديت” على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

حواديت
حواديت
أحمد البهى

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، العرض المسرحي “حواديت”، مشروع تخرج الدفعة الثالثة (المجموعة A) من مبادرة “نجوم المستقبل” بمركز الإبداع الفني، دفعة الفنان الراحل علي فايز، وذلك تحت إشراف وإخراج الفنان خالد جلال، وإنتاج مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي.

أُقيم العرض على خشبة مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لمحافظة الإسكندرية، والتي تشمل افتتاح عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأعرب وزير الثقافة عن إعجابه الشديد بالمستوى الإبداعي الرفيع للعرض، مشيدًا بعمق الفكرة وبراعة التنفيذ، ومهنئًا أبطاله من شباب الدفعة على تألقهم اللافت وأدائهم الذي نال إعجاب الجمهور. وأكد أن ما شهده العرض يُبشر بجيل جديد واعد من الفنانين الموهوبين، ويعكس ثمار العمل الأكاديمي والتدريب الاحترافي داخل مركز الإبداع.

وأشار الوزير إلى أن تقديم عرض “حواديت” في الإسكندرية يأتي استكمالًا لرؤية وزارة الثقافة في ربط الفعاليات الكبرى معًا ضمن منظومة متكاملة، حيث تتزامن عروض المسرح مع فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، ومعرض الإسكندرية للكتاب، في مشهد ثقافي يعكس تكامل الجهود وتنوع الأنشطة. وأكد أن هذا النهج سيُعمم في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

كما أثنى الدكتور أحمد فؤاد هنو على الحضور الجماهيري الكبير الذي شهده العرض، معتبرًا إقبال الأسر المصرية على المسرح مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الوعي بأهمية الفن ودوره في بناء الذوق العام.

أحمد فؤاد هَنو الدكتور أحمد فؤاد هَنو حواديت

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