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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فهمي في رسالة جديدة بعد الطلاق: لك الحمد حتى ترضى وترضيني

احمد فهمي
احمد فهمي
يمنى عبد الظاهر

رغم إعلان الفنانة أميرة فراج انفصالها رسميًا عن الفنان أحمد فهمي قبل أيام، لا يزال الأخير يشارك جمهوره برسائل تحمل طابعًا شخصيًا وروحانيًا عبر حساباته على السوشيال ميديا.

ونشر أحمد فهمي ستوري عبر إنستجرام كتب فيها: "لك الحمد على ما أنا عليه وعلى ما سأكون.. لك الحمد حتى ترضى وترضيني".

يذكر أن هذه ليست أول رسالة لفهمي بعد الطلاق، حيث كان قد نشر قبل يومين مجموعة صور شخصية عبر حسابه الرسمي، وكتب تعليقًا يقول فيه: “كل يوم هو بداية جديدة.. انسى ما حدث وفكر في المستقبل”.

وكانت أميرة فراج قد أعلنت الطلاق في برنامج «ET بالعربي»، مشددة على أن العلاقة انتهت بكل احترام وهدوء، بعد سنوات طويلة من العِشرة.

أميرة فراج أحمد فهمي الطلاق أميرة فراج قد أعلنت الطلاق

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