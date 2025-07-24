نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أخبارا تفيد بانفصال أميرة فراج عن الفنان أحمد فهمي خلال الساعات الأخيرة .

أعلنت أميرة فراج خبر طلاقها رسميًا من أحمد فهمي، وذلك بعد ساعات من انتشار الشائعات حول انفصالهما ، وضعت أميرة حدًا للتكهنات.

وأكدت أميرة في تصريحات لـET بالعربي أن الطلاق تم بهدوء، وبشكل ودي، مع استمرار الاحترام المتبادل بينها وبين أحمد فهمي.



تعود بداية قصة الحب بين الفنان أحمد فهمي والمطربة أميرة فراج إلى لقائهما الأول داخل دار الأوبرا المصرية، حين كان عازفا للكمان في الأوركسترا، وكانت أميرة تشارك في الكورال ضمن فرقة المايسترو سليم سحاب.