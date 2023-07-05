أطعمة ابتعد عن تناولها تسبب الحموضة وتفاقم أعراض جرثومة المعدة

حذر الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى من تناول بعض الأطعمة التى تسبب الحموضة وتفاقم أعراض جرثومة المعدة .

وقال استشارى الكلي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد،إذا كنت تعاني من جرثومة المعدة، فمن المفضل تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من الأعراض وتؤدي إلى تفاقم المشكلة. ومن بين هذه الأطعمة:

الأطعمة الحارة: مثل الفلفل الحار، والصلصات الحارة، والمأكولات الحارة، حيث يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التي يمكن أن تزيد من الأعراض الهضمية وتسبب تهيجاً للمعدة.

الأطعمة الدسمة: مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، حيث يمكن أن تزيد من الحموضة في المعدة وتسبب آلاماً واضطرابات هضمية.

الأطعمة الحامضة: مثل الحمضيات، والطماطم، والأطعمة المخللة، والصلصات الحمضية، حيث يمكن أن تزيد من حموضة المعدة وتؤدي إلى تهيجها.

الكافيين: مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن يؤدي الكافيين إلى زيادة الحموضة في المعدة وتسبب آلاماً واضطرابات هضمية.

الأطعمة المصنعة: مثل الأطعمة المعلبة والمجففة والجاهزة، حيث يمكن أن تحتوي على مواد حافظة ومواد كيميائية يمكن أن تسبب تهيجاً للمعدة وتفاقم أعراض الجرثومة.

الأطعمة الدهنية: مثل اللحوم الحمراء الدهنية والأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الحموضة في المعدة وتسبب آلاماً واضطرابات هضمية.

الأطعمة الصعبة الهضم: مثل الأطعمة العالية بالألياف، والخضراوات الورقية، والفواكه الطازجة، حيث يمكن أن تزيد من الغازات وتسبب آلاماً واضطرابات هضمية.

على الرغم من أن هذه الأطعمة يمكن أن تؤثر على الأعراض وتفاقم المشكلة، فإنه من المهم الحفاظ على تناول وجبات متوازنة وصحية، وتجنب الجوع الشديد والعطش، حيث يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى زيادة حموضة المعدة وتفاقم الأعراض.