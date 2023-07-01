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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الشاي الأخضر يعالج جرثومة المعدة .. ويسبب أضرارا فى حالة واحدة | اكتشفها

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

يعد  الشاي الأخضر من أكثر المشروبات التى ينصح بها خبراء التغذية والأطباء حيث أن فوائده كثيرة جدا ويساعد فى علاج بعض الأمراض .

ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن الشاي الأخضر يساعد فى علاج جرثومة المعدة وبعض أنواع البكتيريا الضارة فى الجهاز الهضمي ولكن يجب الانتباه من خطأ شهير فى تناوله.

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ووفقا لموقع  “theteashelf” نعرض لكم علاقة الشاي الأخضر بجرثومة المعدة وكيف يساهم فى الشفاء منها وخطأ شائع يحوله لمشروب ضار

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية وفى دراسة حديثة تمكن من خفض عدد البكتييا الضارة وجرثومة المعدة وقلل درجة التهاب الفئران.

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

 والأغرب أن العلماء وجدوا أن الفئران التي تناولت الشاي الأخضر قبل الإصابة بجرثومة للمعدة تعافت بشكل أسرع ممن لم يتناولوه على الإطلاق

خطأ شائع عند تناول الشاي الأخضر 

يلجأ البعض لتناول الشاي الأخضر على الريق ولكنه يسبب متاعب فى المعدة مثل الحموضة والام والغثيان والحرقان والإمساك كما يضر الكبد بسبب مادة الكاتشين التى لها فوائد عديدة ولكن تناولها على الريق يضر الجسم ويفضل تناوله بين الوجبات. 

الشاى الأخضر مشروب الشاي الأخضر فوائد الشاي الأخضر اضرار الشاي الأخضر جرثومة المعدة

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