باحثة تغذية: الشاي الأخضر لا يرفع معدل الحرق

قالت الدكتورة منال عز الدين، باحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، إن مشروب الشاي الأخضر له العديد من الفوائد الصحية والقيمة الغذائية، لكنه لا يقوم بحرق الدهون، وهذه تعتبر أكبر خدعة لبعض الراغبين في إنقاص وزنهم، وذلك لأن الشاي الأخضر لا يقوم بعملية رفع معدل الحرق بنسبة 1% إلا بعد تناول 10 أكواب منه، وذلك غير صحي.

وأضافت “عز الدين”، خلال لقائها عبر تطبيق “زووم” ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن من يرغب برفع معدل الحرق بالجسم لا بد أن يتناول طعاما صحيا ويمارس الرياضة، مع المتابعة الصحية الشاملة للجسم، للتأكد من خلو الجسم من أمراض تعوق عملية الحرق مثل خلل الغدة الدرقية أو مقاومة الأنسولين أو نقص فيتامين “د”.

وأوضحت أن تناول الشاي بكثرة أو بشكل أدق تناوله ليلا، يؤثر على جودة النوم ويسبب الأرق، مشيرة إلى أن الجسم يحتاج من كوب لأربعة أكواب من الشاي، وأكثر من ذلك يكون ضارا جدا لجسم الإنسان، وهذا ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وكانت التوصيات بشكل دقيق بألا تزيد كمية الكافيين على 400 مللي خلال اليوم للإنسان العادي البالغ.