المعارك تشعل مدن السودان.. خارطة الصراع بعد مرور 6 أسابيع على القتال

صراع السودان في شهره الثاني وخريطة المواجهات تتسع وتتسع معها معاناة السودانيين ومقاتلات الجيش شنت هجمات على ضواحي العاصمة الخرطوم وجنوب أم درمان بالإضافة الى شمال الخرطوم بحري ووقعت اشتباكات أيضا في منطقة شارع النيل وسط الخرطوم.

وعرضت قناة الحدث الإخبارية تقريرا أفاد أن في إقليم دارفور كانت مدينة يالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مسرح للمواجهات العسكرية ومعارك دامية في المدينة حيث اندلع القتال بري هناك.

وتابع التقرير أن قوات الجيش أعلنت سيطرتها على المدينة بعد اشتباكات مع ميليشيا الدعم السريع واستهداف حامية نيالا العسكرية كما شهدت مدينه زلنجي في ولاية وسط دارفور اشتباكات مسلحة بين ميليشيا الدعم السريع والجيش وبينما يدخل الصراع الأسبوع السادس تحصي البلاد قتلى ومصابين.

وأكد التقرير أنه بحسب نقابة الأطباء السودانيين تجاوز عدد القتلى أكثر من 850 شخصا مدنيا وإصابة 4390 شخصا حصيلة الضحايا قد تكون أعلى بكثير وفق أطباء خصوصا في ظل صعوبة الوصول إلى جميع المستشفيات وتحديد خارج العاصمة لحصر جميع الوفيات أو الإصابات بدقة.