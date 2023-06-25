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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الكبدة البلدي

صدى البلد

إذا كنتي من محبي الكبدة وتحاولين تقديمها بأقل التكاليف.. إليك  طريقة عمل الكبدة البلدى 

المقادير 

كبدة بلدي
ثوم
بصل
عصير ليمون
فلفل أخضر
ملح
فلفل
زعتر
زيت
خل
فلفل حار “حسب الرغبة”

طريقة التحضير

قومي بوضع وعاء عميق على النار، من ثم أضيفي إليه كمية من الماء مع القليل من الخل.

ضعي الكبدة داخل الوعاء مع الماء المغلي لعدة دقائق، وذلك حتى يتغير لونها قليلا وتصبح سهلة التقطيع.

أخرجي الكبدة من الماء، وعلى لوح التقطيع قومي بوضع شرائح الكبدة وقطعيها شرائح رفيعة.

في هذه الأثناء قومي بتقطيع البصل والفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة نسبيا.

ضعي طاسة على النار وأضيفي إليها كمية من الزيت.
قومي بوضع البصل والفلفل الأخضر داخل الزيت.

أضيفي الثوم إلى المكونات السابقة، مع التقليب المستمر لكافة العناصر المتواجدة في الطاسة.

الآن أضيفي شرائح الكبدة الرفيعة إلى المكونات السابقة.
أضيفي كل من “الملح، الفلفل الأسمر، الفلفل الحار، الزعتر، عصير الليمون”.

قومي بتقليب المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى النضج.
قدمي الكبدة إلى جانب الفلفل الأخضر وبالهنا والشفا

 

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