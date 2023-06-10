جرثومة المعدة.. أخطر أمراض الجهاز الهضمي

جرثومة المعدة هي بكتيريا تسمى Helicobacter pylori ، وتعيش في بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة تعتبر هذه البكتيريا شائعة جداً وتصيب العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي، فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، تعتبر جرثومة المعدة من أهم العوامل المسببة لالتهاب المعدة وقرحة المعدة وقرحة الاثني عشر، حيث تسبب التهابا في بطانة المعدة وتؤدي إلى زيادة إفراز الحمض المعوي، مما يؤدي إلى تآكل بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة.

وتابع استشارى الكلي أنه يتم علاج جرثومة المعدة باستخدام مضادات حيوية وأدوية مثبطات مضخة البروتون لتقليل إفراز الحمض المعوي. وعادة ما يتم إجراء اختبار للكشف عن جرثومة المعدة وذلك عند الشك بوجودها ولتحديد العلاج اللازم، كما يمكن اتباع بعض التغييرات في نمط الحياة مثل تجنب بعض الأطعمة والمشروبات المحفزة للحمض المعوي والتقليل من التوتر والإجهاد لتحسين الأعراض.