وفاة عمرو عبد الحق.. معلومات صادمة عن سبب رحيل رئيس نادي النصر

سادت حالة من الحزن بين أوساط جمهور كرة القدم، بعد الإعلان عن وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق أمس.

وأعلنت شقيقة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق، خبر الوفاة وطلبت من رواد الجمهور الدعاء له أمس الخميس.

وكان سبب وفاة رئيس نادي النصر، هو الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة أدت لرحيله وهو في سن الـ 53

وعانى عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، من أزمة قلبية تسببت في فقدانه الوعي ودخوله المستشفى لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

عبد الحق لم يكن الضحية الوحيدة للأزمة القلبية المفاجئة بل هناك آلاف المشاهير الذين فارقوا الحياة بسببها.

عمرو عبد الحق

ووفقا لما جاء في موقع "columbiasurgery" نعرض لكم أهم المعلومات الصادمة وغير المعروفة عن المرض المتسبب في وفاة عمرو عبد الحق.

معظم حالات الأزمة القلبية تكون في ساعات الصباح الباكر لأن الصفائح الدموية أكثر لزوجة، ويصاب الشخص بالجفاف جزئيًا، وتكون هرمونات التوتر في ذروتها.



تعاني النساء من أعراض مختلفة للنوبات القلبية مثل الغثيان، وعسر الهضم، وآلام الكتف و مقارنة بألم الصدر التقليدي الذي قد يعاني منه الرجال و 25% من جميع النوبات القلبية خاصة تلك التي تصيب النساء لا يتم التعرف عليها.



المشاعر السلبية هي عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والضحك مفيد للقلب فهو يريح ويوسع الأوعية الدموية مما يزيد من تدفق الدم بنسبة تصل إلى 20%.

الاكتئاب



وتظهر الأشعة المقطعية للمومياوات المصرية أن العديد منهم أصيبوا بأزمات قلبية، وهو ما يفضح الأسطورة القائلة بأن أمراض القلب التاجية تنتج فقط عن أنماط الحياة الحديثة.



جرعة يومية من الأسبرين قد تساعد في منع نوبة قلبية ثانية.



الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يعيشون مع شريك أو زملاء في السكن.



تزيد احتمالية حدوث النوبات القلبية بنسبة 27% في عيد ميلاد الإنسان وغيرها من الاحتفالات مثل يوم عيد الميلاد 26 ديسمبر، ويوم رأس السنة الجديدة.



يكلف مرض القلب التاجي وحده الولايات المتحدة 108.9 مليار دولار سنويًا.

يشمل هذا الإجمالي تكلفة خدمات الرعاية الصحية والأدوية والإنتاجية المفقودة.



شرب مشروب غازي دايت يوميًا يزيد من احتمالية إصابتك بأزمة قلبية وتعتبر المياه الغازية المملوءة بالفواكه بديلاً جيدًا للتهدئة وإشباع شهيتك للحلويات.

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