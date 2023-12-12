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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

الزبدة المغشوشة والاصلية
الزبدة المغشوشة والاصلية

قال الشيف محمد فوزي إن هناك طريقة تساعد على كشف الزبدة الأصلية من المغشوشة في المنزل بكل سهولة.. لذا يجب تجربة كمية صغيرة من التاجر قبل شراء احتياجات المنزل الكاملة.

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وأوضح فوزي عبر صفحته الرسمية أنه يمكن التأكد من أن الزبدة طبيعية من خلال وضعها على النار ووجود فوران في شرش الزبدة ويشبه طبقة الفوم.

طريقة كشف الزبدة المغشوشة
طريقة كشف الزبدة المغشوشة


وكشف فوزى أن الزبدة المغشوشة عندما يتم وضعها على النار ستظهر طبقة ريم بيضاء وتظهر روائح غريبة ولكنها تختفي بسرعة.

وأشار إلى أن الزبدة الطبيعية تظل رائحتها موجودة لفترة طويلة وتزيد مع الفوران على النار، وهذا عكس الزبدة المغشوشة.

 وأشار الشيف محمد فوزي إلى أن طعم المورتة في الزبدة الطبيعية يكون واضحا وجميلا وله رائحة جميلة ونفاذة تشجع على تناولها وهذا لا يظهر في الزبدة المغشوشة.

طريقة كشف المورتة المغشوشة
طريقة كشف المورتة المغشوشة

طريقة كشف الزبدة المغشوشة
طريقة كشف الزبدة المغشوشة

طريقة كشف الزبدة المغشوشة
طريقة كشف الزبدة المغشوشة
الزبدة المغشوشة الزبدة الطبيعية الفرق بين الزبدة المغشوشة والطبيعية علامات الزبدة المغشوشة طرق كشف الزبدة المغشوشة الزبدة الأصلية

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