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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد و ذلك خلال احتفالها مساء أمس بحفل زفافها وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

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تألقت أسماء أبو اليزيد في الحفل بإطلالة راقية، ظهرت مرتدية الفستان الأبيض الطويل ذا القماش الراقي المطرز بالكامل مما زاد من أناقتها وكشف التصميم عن رشاقتها أيضا.

نسقت أسماء أبو اليزيد مع فستانها طرحة الزفاف الطويلة المصنوعة من القماش التل الراقي، وقد نالت إطلالتها إعجاب رواد مواقع التواصل الأجتماعي لانها جمعت بين الأناقة و البساطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسماء أبو اليزيد على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا هادئا للغاية كشف عن جمال ملامحها.

 

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
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